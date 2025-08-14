AKTUELNO

ČEKANJE I DO SAT I PO: Neviđena gužva na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović ||

Na graničnom prelazu Trbušnica, kod Loznice, prema BIH i Republici Srpskoj, gotovo su neviđene gužve.

Kolone vozila duge su skoro kilometara. Čekanje traje najmanje sat i po. Ćekanja bi bila i duža sa policajci i carinici ne rade efikasno.

Zbog radova na mostu na Drini, kod Malog Zvornika, na mostu koji povezuje Šepak i Trbušnicu, odvija se i kamionski saobraćaj, što ranije nije bio slučaj.

Most kod Malog Zvornika treba bude rekonstuisan do kraja ovog meseca. Vrednost radova je 4,5 miliona evra i plaća ih država Srbija i počeli su ubrzo posle posete, prošlog leta, predsednika Aleksandra Vučića Malom Zvorniku kad je saznao da je neophodno da bude kompletno rekonstuisan.

Saobraćaj na tom mostu, zbog radova, odvija se naizmenično.

