RHMZ izdao UPOZORENJE: Narandžasti alarm nad Srbijom, OVO se savetuje građanima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije, uključujući područje Beograda, na visoke temperature danas i sutra, a cela zemlja je danas pod narandžastim meteo alarmom.

Narandžasti meteo alarm označava opasno vreme s prognoziranim opasnim vremenskim pojavama, takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje, pa treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, te pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

RHMZ ukazuje i na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.

Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama.

Danas i sutra, 15. i 16. avgusta, zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni Celzijusa, u Beogradu do 36, prema saopštenju RHMZ.

Tokom dana biće pretežno sunčano, danas na jugu Banata uz umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, a sutra u drugom delu dana uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi.

U nedelju i početkom sledeće sedmice temperatura će biti u postepenom padu, u većini mesta od 28 do 32 stepena.

U nedelju će biti promenljivo, pre podne na jugozapadu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji se u ponedeljak očekuju samo u istočnim, centralnim i južnim predelima Srbije, dok će od utorka biti pretežno sunčano.

