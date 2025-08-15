VIŠE OD 100.000 EVRA ZA PODRŠKU ZDRAVSTVU: Fondacija Mozzart donirala vrednu opremu bolnicama širom zemlje

Humani karavan obišao preko 20 gradova, opremljene operacione sale i laboratorije, organizovani besplatni pregledi za građane...

Tamo gde je svaki udah borba, a svaki dah nada. Tamo gde je koncentracija oštra poput skalpela, jer nema prostora ni za milimetarska odstupanja. Tamo gde život pulsira u ritmu preciznih pokreta instrumenata. U tišini inkubatora i operacione sale, gde se ispisuju priče ozdravljenja i oporavka, snažno je odjeknula podrška Fondacije Mozzart. Samo od početka godine zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje donirana je medicinska oprema čija vrednost premašuje 100.000 evra, a organizovani su i besplatni pregledi za građane u brojnim mestima. Humani karavan ove fondacije obišao je više od 20 gradova, a lekari su dobili savremene uređaje za zbrinjavanje najmlađih pacijenata, rad u operacionoj sali, opremu za laboratorije...



PODRŠKA ZA NAJMLAĐE PACIJENTE

Na adresu Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj nedavno je stigao najsavremeniji neonatalni respirator, jedna od najvećih pojedinačnih investicija Fondacije Mozzart u zdravstveni sistem Srbije. Lekari najznačajnije dečje bolnice u našoj zemlji sada imaju tehnologiju ključnu za zbrinjavanje prevremeno rođenih i teško obolelih novorođenčadi, jer ovaj uređaj omogućava preciznu i nežnu respiratornu podršku u uzrastu u kojem su i sekunde dragocene.

„Neonatalni respirator je veoma značajan za rad naše klinike jer zamenjuje funkciju pluća kod beba, najtežih pacijenata. Ovo je jedan moderan, savremen aparat i veliku zahvalnost dugujemo Fondaciji Mozzart na ovoj donaciji”, poručio je tom prilikom prof. dr Siniša Dučić, direktor Univerzitetske dečje klinike.

OPREMANJE OPERACIONIH SALA I LABORATORIJA

Zdravstvenom centru Prokuplje Fondacija Mozzart donirala je savremeni aparat za regionalnu intravensku anesteziju, koji lekarima olakšava rad, a pacijentima omogućava da se podvrgnu operacijama sa manjim nivoom bola, dok istovremeno održava njihovu svest. U ovoj ustanovi prethodno se koristio uređaj star nekoliko decenija, pa oduševljeno medicinsko osoblje novi aparat poredi sa spejs-šatlom.

„Donacija Fondacije Mozzart zaista je od vitalnog značaja za našu ustanovu. Sve povrede u regiji šake, podlaktice, u predelu ka ručnom zglobu ili dole ka skočnom zglobu, sada možemo tretirati u regionalnoj anesteziji. To znači da naše pacijente ne uvodimo u opštu anesteziju, oni su budni i svesni tokom cele operacije, a ništa ih ne boli“, objasnila je Jelena Marković, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije.



Putovanje humanog karavana jugom zatim se nastavilo do Aleksinca, gde je zdravstveni centar, posle šest decenija, dobio novu operacionu lampu. Virtuozima sa skalpelom, koji u ovoj ustanovi godišnje obave više od 1.500 operacija, nova lampa će u velikoj meri olakšati rad, smanjujući rizik od grešaka i omogućavajući da precizno vide tkiva, krvne sudove i druge vitalne strukture. Ovom donacijom zaokružen je proces opremanja hirurškog bloka, a istovremeno su rešena dva problema, jer je stara lampa sada prebačena u malu salu gde se rade manje hirurške intervencije.

„Prvi put smo u ZC Aleksinac, i to povodom veoma značajne donacije – nove, savremene operacione lampe. Posebno smo ponosni što će, nakon više od šest decenija, ova ustanova dobiti opremu kakvu zaslužuju i medicinski radnici i pacijenti. Ova donacija se savršeno uklapa u jednu od ključnih misija Fondacije Mozzart – da zdravstvenim radnicima obezbedimo kvalitetne uslove za rad, a pacijentima omogućimo brže i efikasnije lečenjeˮ, istakla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Pomoć je stigla i Opštoj bolnici u Čačku gde je laboratorija opremljena stolicama za vađenje krvi, stolovima za epruvete i radnim nameštajem za zaposlene. Umesto starih i neudobnih stolica koje su se koristile decenijama, sada se u ovoj ustanovi nalaze nove, moderne stolice za vađenje krvi. Zaposleni ističu da su pacijenti odmah primetili promenu i da sada ulaze u laboratoriju sa više poverenja i manje nelagode.

VIŠE OD 3.500 BESPLATNIH PREGLEDA ZA GRAĐANE

Drugu godinu zaredom Fondacija Mozzart i udruženje „Heroine“ organizovali su karavan besplatnih pregleda štitne žlezde „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji je za samo mesec dana obišao 14 gradova i prešao 4.512 kilometara, a lekari su obavili 3.567 besplatnih pregleda! Putujuća ambulanta posetila je Sombor, Vrbas, Pančevo, Topolu, Zlatibor, Ćupriju, Kuršumliju, Prokuplje, Niš, Pirot, Zaječar, Raču Kragujevačku i Kulu, a velika završnica bila je na Svetski dan štitne žlezde, u Beogradu na Kalemegdanu, upravo odakle je karavan i krenuo na putešestvije po Srbiji.

Čak 19 lekara svakodnevno je obavljalo preglede, a kod 1.481 pacijenata ustanovljene su određene nepravilnosti, što samo govori u prilog tome koliko je prevencija važna kako bi se poremećaji na vreme otkrili i započela adekvatna terapija. Osim ultrazvučnih pregleda, građani su mogli besplatno da provere i hormon TSH i tako dobiju kompletniju dijagnostiku.

Autor: D.B.