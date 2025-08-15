AKTUELNO

Koliko dugo su živeli ljudi u Bibliji? Najstariji čovek je umro sa 969 godina i sigurno ste čuli za njega

Saznajte koliko su dugo živeli ljudi u Bibliji, od Metuzalema do Mojsija, i šta ta dugovečnost znači prema teološkim i naučnim tumačenjima.

Kada čitamo Bibliju, često nailazimo na iznenađujuće podatke o tome koliko su dugo živeli ljudi u davna vremena. Imena poput Metuzalema, koji je doživeo 969 godina, ili Noja, koji je živeo 950 godina, zvuče gotovo neverovatno današnjem čitaocu. Ali šta zapravo stoji iza ovih ogromnih brojki i kako ih tumače teolozi i naučnici?

Dugovečnost pre Potopa

Prema Starom zavetu, posebno u Knjizi Postanja, ljudi su pre Velikog potopa živeli znatno duže nego što je to slučaj danas. Evo nekoliko primera:


Adam – 930 godina

Set – 912 godina

Enos – 905 godina

Metuzalem – 969 godina (najduže živela osoba u Bibliji)

Noje – 950 godina

Teolozi objašnjavaju da su ovakve godine deo Božijeg plana u ranim fazama čovečanstva, kada su ljudi bili bliže savršenstvu stvorenja i imali drugačije uslove života.

Nakon Potopa, Biblija beleži da se ljudski životni vek postepeno skraćuje. U Postanju 6:3 Bog kaže:

„Dani čovekovi biće sto i dvadeset godina.“

Ovo ne znači da je ta granica odmah stupila na snagu, ali posle nekoliko generacija primećuje se značajan pad dugovečnosti. Na primer:

Avram – 175 godina

Isak – 180 godina

Jakov – 147 godina

Mojsije – 120 godina

Razlozi za skraćenje životnog veka

Postoje različita tumačenja zašto su ljudi u Bibliji nekada živeli mnogo duže:

Teološko objašnjenje – U ranoj istoriji čovečanstva ljudi su bili bliži Božijoj prvobitnoj zamisli, manje pogođeni posledicama greha, pa im je život bio produžen.

Ekološki uslovi – Pre Potopa, prema nekim tumačenjima, Zemlja je imala drugačiju klimu i atmosferu, što je čuvalo zdravlje ljudi.

Simbolično tumačenje – Pojedini naučnici smatraju da su brojevi možda imali simboličko značenje, naglašavajući čast i mudrost, a ne isključivo stvarne godine.

Autor: D.B.

