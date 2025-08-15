Poslali čudnu poruku, pa nestali: Potraga za Martom i Nikolom u Grčkoj - Objavljeni NOVI DETALJI

Marta i Nikola krenuli su na putovanje u Grčku prateći automobil poznanika Milana Atanaskovića, a od pola osam ujutru gubi im se svaki trag.

Kako kaže Milan Tanasković , on je sa svojom porodicom krenuo na more u Grčku, a pošto je Nikola iz Leskovca, kao i oni, zamolio ga je da na putu do Grčke prati njegov automobil, kako ne bi promašio put. Uz to, apartmani koje su rezervisali nalaze se na istoj lokaciji.

Nikola i njegova devojka Marta sve vreme su pratili Milanov automobil i nakon nekog vremena, primećeno je da ih nema.

- Mi smo prošlu noć krenuli iz Leskovca u Grčku, a on je išao sve vreme iza nas. Prešli smo makedonsku granicu , stali na kafu i kasnije nastavili putovanje. Naglasio sam mu da nastavi da prati put kojim idemo, i zaista je to i uradio. Došli smo do Evzonija, stali ponovo na pumpu, odmorili i nastavili do Grčke. S obzirom da je njegov auto plavi Opel, mogao sam da prepoznam gde se nalazi. Posle prve rampe na ulazu u Grčku bio je tu, na drugoj rampi, kada smo platili i nastavili put, on se izgubio, odnosno od tada više nisam mogao da vidim gde se nalazi - priča Milan za Informer.

Ističe da je veoma čudno to što mu je tokom noći stigla poruka "Milane javi se, Nidža je" a nakon toga više nije dostupan.

- Kada smo stigli u smeštaj mi smo krenuli automobilom da ga tražimo u okolini da vidimo da im možda nije negde stao automobil, međutim njega nije bilo, a to su potvrdili i iz smeštaja. Oko pola četiri imao sam propušten poziv, nisam se javio jer sam spavao i nisam čuo telefon, kasnije sam video poruku "Milane javi se, Nidža je", međutim kada sam pozvao nije bio dostupan, i nakon nekoliko pokušaja da ih dobijem na telefon u različitim vremenskim intervalima, ni on ni njegova devojka se nisu javljali niti bili dostupni - priča Milan.

Naš sagovornik kaže da je pozvao Nikolinog brata koji živi u mestu blizu njega, međutim ni on, ni drugi rođaci nemaju nikakve informacije.

- Zvao sam i njegovog brata kog znam iz mesta gde živimo, kasnije su zvali i njegovi rođaci, međutim niko ništa ne zna niti iko može da ga dobije. On meni nije ništa u rodu, ali osećam potrebu da objavim sve jer želim da budem čovek, ipak su oni mladi i molim sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave - priča Milan.

Podsetimo, Nikola i Marta trebali su da borave na relaciji Solun - Olimpik bič, ali kako javljaju iz hotela, oni se ne nalaze u smeštaju.

Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona +381 67 724 5210.

Autor: S.M.