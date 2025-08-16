Sledi bitna promena Narodne banke: Od ponedeljka će biti ovako

Zvanični srednji kurs dinara za evro će u ponedeljak iznositi 117,1775 dinara.

Promena koja početkom naredne sedmice stupa na snagu, neznatna je u odnosu na stanje kursa koje od petka važi i tokom vikenda, saopštili su iz Narodne banke Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak jači je za 0,4 odsto i iznosi 100,0747 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,5 odsto, a od početka godine za 12,4 odsto.

Autor: A.A.