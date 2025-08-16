Hitno upozorenje RHMZ: Danas će biti 'pakleno' vruće, preti nam i JEDNA opasna pojava

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je danas hitno upozorenje za područje Srbije na visoke temperature.

"Danas veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni Celzijusa", piše u upozorenju RHMZ, a koje se odnosi i na područje Beograda, gde će danas biti takođe veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni.

Ekstremni uslovi za nastanak požara

Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama, piše na kraju upozorenja RHMZ.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, veoma toplo i sparno vreme uz dnevni razvoj oblačnosti, dok su u drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar, promenljivog pravca, a temperature će se kretati u rasponu od 15 do 38 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni, a kasno uveče i u toku noći ka nedelji očekuje se postepeno naoblačenje.

Od nedelje do utorka sledi pad temperature uz promenljivo oblačno vreme, pljuskove i grmljavinu.

