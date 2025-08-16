U ovom delu Srbije već grmi i pljušti, a temperatura skoro 40 stepeni: Preti grad, moguće i olujne nepogode

Vrelo popodne u Srbiji, a najtoplije je na krajnjem severozapadu Srbije, pri čemu Sombor meri 38 stepeni. Vrelo je i u ostalim predelima Srbije, Niš meri 37 stepeni, Beograd 36 stepeni.

I dok je širom Srbije vedro i vrelo, u centralnim predelima Bačke i Banata ima veoma jakog razvoja konvektivne oblačnosti, uz jake pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno ima i grmljavinskih oluja sa gradom i olujnim vetrom.

Najkritičnija situacija je Srbobrana, Vrbasa, Kule, Bačke Topole, Odžaka i Sombora, kao i u srednjem delu toka Tise kroz Vojvodinu.

Dakle, glavnina padavina i grmljavinskih oluja premešta se severnije od Novog Sada od istoka prema zapadu.

Pljuskovi i nepogode su lokalnog i kratkotrajnog karaktera i premeštaju se prema jugozapadu i zapadu u severoistočnoj visinskoj struji, odnosno prema granici sa Hrvatskom, a potrajaće i u nastavku poslepodneva.

Osim u Vojvodini, u nastavku poslepodneva lokalnih pljuskova sa grmljavinom bice i na zapadu i jugozapadu Srbije, narocito u brdsko-planinskim predelima.

