AKTUELNO

Društvo

U ovom delu Srbije već grmi i pljušti, a temperatura skoro 40 stepeni: Preti grad, moguće i olujne nepogode

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, Društvene mreže ||

Vrelo popodne u Srbiji, a najtoplije je na krajnjem severozapadu Srbije, pri čemu Sombor meri 38 stepeni. Vrelo je i u ostalim predelima Srbije, Niš meri 37 stepeni, Beograd 36 stepeni.

I dok je širom Srbije vedro i vrelo, u centralnim predelima Bačke i Banata ima veoma jakog razvoja konvektivne oblačnosti, uz jake pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno ima i grmljavinskih oluja sa gradom i olujnim vetrom.

Najkritičnija situacija je Srbobrana, Vrbasa, Kule, Bačke Topole, Odžaka i Sombora, kao i u srednjem delu toka Tise kroz Vojvodinu.

Dakle, glavnina padavina i grmljavinskih oluja premešta se severnije od Novog Sada od istoka prema zapadu.

Pljuskovi i nepogode su lokalnog i kratkotrajnog karaktera i premeštaju se prema jugozapadu i zapadu u severoistočnoj visinskoj struji, odnosno prema granici sa Hrvatskom, a potrajaće i u nastavku poslepodneva.

Osim u Vojvodini, u nastavku poslepodneva lokalnih pljuskova sa grmljavinom bice i na zapadu i jugozapadu Srbije, narocito u brdsko-planinskim predelima.

pročitajte još

Jeziv snimak oluje Erin, ojačala u uragan kategorije 4: Juri munjevitom brzinom ka američkom tlu

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Nevreme

#Srbija

#grmljavina

#pljusak

POVEZANE VESTI

Društvo

Nakon vrelih 40 stepeni, stiže HLADAN FRONT: Na pomolu još jedna snažna promena i to nije kraj

Društvo

Ova dva grada u Srbiji ponovo 'gore' na 40 stepeni: Evo gde pljušti, uz jaku grmljavinu

Društvo

Noćas grmi i pljušti u ovom delu Srbije: Pljuskovi očekuju i OVAJ grad

Društvo

Gori Srbija, temperatura u ovom gradu 40 stepeni: Pljuskovi i jaki gromovi već zahvatili OVE delove

Društvo

Pljuskovi u Beogradu, a 31 stepen pred ponoć: Večeras pljušti i grmi u OVIM delovima Srbije

Društvo

Srbija najtopliji deo Evrope, u pojedinim gradovima skoro 40 stepeni: Evo kad stižu pljuskovi i osveženje