PLJUSKOVI STIŽU U OVE DELOVE SRBIJE: Najnovija vremenska prognoza - pred nama još jedna TROPSKA NOĆ, a evo kad sledi osveženje

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com ||

Do kraja dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće ponegde na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, naročito na jugu Kosova i Metohije, u planinskim predelima i u Podrinju.

Biće uslova i za grmljavinske oluje.

Na pojedinim lokacijama može pasti i više od 10 litara kiše po kvadratnom metru.

Ovi grmljavinski procesi premeštaće se u severoističnoj visinskoj struji dalje prema zapadu.

Podsetimo, tokom poslepodneva jake grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima pogodile su centralne delove Bačke i Banata.

I dalje je vrelo, temperature su ove večeri i do 34°C, a pred nama je i još jedna tropska noć.

U ostalim predelima Srbije do kraja dana suvo, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima.

Drugi dan vikenda doneće Srbiji jaču promenu vremena, ali i osveženje.

TUGA! Umro bivši predsednik Zvezde Den Tana

