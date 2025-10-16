Zastrašujuća situacija u centru Beograda: Odvukla ženu u prolaz, pričala o ritualima, pa joj pocepala 6.000 dinara

Jedna žena podelila je u najmanju ruku zastrašujuću situaciju koja joj se dogodila u samom centru Beograda i koja ju je ostavila prestrašenu, ali i potpuno zbunjenu.

Naime, kako je pojasnila sve se dogodilo u blizini Terazija i delovalo je naivno. Ženska osoba koju nikada ranije nije videla prišla joj je na ulici i tražila novac za hranu i porodicu.

"Pre nekoliko sati me je žena zaustavila u centru grada, tražila je novac za hranu i porodicu, dala sam joj 100 dinara. Međutim, nakon te interakcije krenula je da mi priča o crnoj magiji i Bogu, dok me je istovremeno odvukla u neki prolaz (fizički me je povukla za ruku)", počinje ispovest.

Potom joj je tražila da ponavlja neke fraze, a onda i da izvadi novac veće sume i da ga drži u levoj ruci.

"Sve vreme mi je govorila da mi ga neće uzeti, međutim žena mi je u jednom trenutku uzela tih 6.000 dinara i pocepala ih! Zatim mi je rekla da će mi to doneti zdravlje i mir za porodicu, potom je pljunula na pare i bacila ih u kantu", dodala je šokirana žena.

Cela situacija dobila je dodatno morbidnu notu jer, kako tvrdi uplašena gispođa, kada je pokušala da uzme svoj telefon nepoznata žena se okrenula i više je nije videla.

"Bila sam u ogromnom šoku, prvobitno jer sam mislila da mi je ugrožena bezbednost i da neko posmatra sa strane i u dogovoru sa njom čeka znak da me možda fizički napadnu. Znam, zvuči glupo i jeste, ali zbog prethodnih iskustava i trauma stvarno mi je pozlilo od ovoga i mislila sam da će mi neko nauditi ako ne dam pare i ne pratim te instrukcije", navela je Beograđanka.

Nije jedina?

Nakon što je opisala navodni nemili susret, javilo se još zabrinutih građana.

"Zaustavila me je dok sam pričala telefonom, insistirala da prekinem telefoniranje i da razgovaram sa njom, jer je 'to dobro za mene'. U prvih par kratkih rečenica ispričala mi je nekoliko činjenica o meni koje nisu uopštene i koje ne može da zna. Tu me je već zaintrigirala, ne možeš biti ravnodušan na to. Takođe je krenula priču o nekoj magiji, kao mi neke osobe rade o glavi i mojoj sreći, tražila da ponavljam za njom neke bajalice i novac, što veću sumu da uzmem iz novčanika i da pocepam", navela je žena koja tvrdi da se sve odigralo u Knez Mihailovoj ulici.

Mnogi su burno odreagovali naizgled zbunjeni time što je neko dozvolio da mu bilo ko pocepa novac, ali bilo je i onih koji su samouvereno tvrdili da je u pitanju prevara.

"Prevara je, taj novac koji je pocepala nije pravi, već lažnjak koji je namestila u međuvremenu. Tvojih 6.000 je kod nje", napisala je jedna osoba.

Iako ne postoji potvrda da neko zaista presreće ljude u centru Beograda na takav način, opis barem dve osobe je dovoljno strašan, pa nije na odmet povećati oprez.

No, da bi se ovakvim i sličnim situacijama stalo na put neophodno je blagovremeno obavestiti policiju uz što više preciznih podataka kako bi mogli da reaguju i spreče dalje incidente.

Autor: S.M.