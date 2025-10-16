EKOLOGIJA JE PRIMER DA OPOZICIJA NEMA NI PROGRAM NI POLITIKU Pavkov: Mi se bavimo našim dvorištem, našom zemljom i zadacima TRENUTNO SE RADI ŠEST REGIONALNIH CENTARA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov gostujući na Pink televiziji najavila je izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom Novi Sad, ali i podsetila da se trenutno radi šest regionalnih centara.

Pavkov je izjavila i da je oblast ekologije primer da opozicija nema ni program ni politiku.

-Desile su se nove instrukcije, koje nemaju veze s ekologijom,a to govori o tome da nemaju ni program ni politiku. Mi se bavimo našim dvorištem, našom zemljom i zadacima. Teme u životnoj sredini su velike, dugotrajne, nemamo vremena da se bavimo sitnim poenima. Najvažniji projekti su u oblasti upravljanja otpadom. Trenutno radimo šest regionalnih centara za upravljanje otpadom. Građani će znati tačno gde završava otpad, da postoji sistem reciklaže, a u prvoj rundi će to imati građani Subotice i Pirota. Sledeće godine krećemo u probni rad regionalnog centra za upravljanje otpadom na Ubu, lokalitet Kalenić. Radimo i na regionalnom centru Sremska Mitrovica, Srem-Mačva. To je vrlo važno za taj kraj Srbije. Nadam se da se krajem godine potpisuje ugovor za početak izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom Novi Sad i takođe počinjemo gradnju u Somboru i Novoj Varoš - rekla je Pavkov.



Srbija je, kako je rekla Pavkov, i dalje na početku zelene tranzicije.

-Nadam se da će uskoro biti i nova vest važna za Grad Beograd. Poboljšaće stanje životne sredine u Užicu. Ponosna sam što je devet lokalnih samouprava uspelo da se dogovori da izdvoje sredstva i uz našu podršku postave postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. U Dubrovniku je bio događaj u okviru Berlinskog procesa, odnosno dalja aktivacija zelene agende za Zapadni Balkan, čiji smo potpisnici Sofijske deklaracije. Ovde smo usvojili Dubrovačku deklaraciju i da Srbija u tom poglavlju prednjači jer je od Evropske komisije potvrđeno da smo broj jedan u oblasti klimatskih promena, da smo najviše pozitivnih aspekata. Svake godine država ima trend rasta sredstava za ona područja koja je vlada proglasila. Za zaštićena područja je izdvojeno ove godine 500 miliona dinara - rekla je Pavkov i dodala da je Mokra gora jedan od upravljača zaštite životne sredine i najvažnije je da se upravlja na adekvatan način, da se eko turizam predstavi u onoj formi koja neće uništiti biodiverzitet.

Prethodnih godinu dana država je, kaže Pavkov, uspela da istrpi sve oblike nasilja.

-Uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost. Sigurna sam da država neće ostati nema za njihove planove. Jedini plan koji sam mogla da primetim u njihovom delovanju je samo nasilje, nasilje i samo nasilje. Tri puta ponovljena laž postaje istina, što bi se reklo u narodu. Naš zadatk je da ono što je agenda Vlade RS realizujemo i komuniciramo s građanima. Mogu da podvučem i da to radimo više nego dobro i da je svaki konkurs, proces javno dostupan svim građanima. Moja vrata su otvorena. Sve ostalo je samo laž. Čeka nas ratifikacija kredita sa IBRD u sedam najzagađenijih gradova, investicija od 50 miliona evra. Mi smo u četiri i po godine zamenili skoro 180 kotlova u javnim ustanovama. Spremne su lokalne uprave, radimo i spremni smo. Imamo poseban sektor koji se bavi strateškim pitanjima i svakodnevno se proveravaju stvari na terenu - rekla je Pavkov.

Autor: S.M.