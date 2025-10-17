Posle 20 godina Zrenjanin dobio vodu! Cena postrojenja 1,2 milijarde dinara – Glamočić otkriva detalje investicije

Cena postrojenja za prečišćavanje vode u Zrenjaninu iznosi 1,2 milijarde dinara, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić tokom današnje posete fabrici vode.

On je istakao da je nakon više od dve decenije, Zrenjanin konačno dobio ispravnu pijaću vodu, što je rezultat višegodišnjih ulaganja države, pokrajine, lokalne samouprave i privatnih partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Glamočić je podsetio da je probni rad postrojenja počeo 21. maja, a da je današnja poseta bila prilika da se proveri kako sistem funkcioniše. UAE su uložili dodatnih 18,5 miliona evra u bunare i mrežu, dok se planira priključenje seoskih jedinica i proširenje kapaciteta.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov, kao i predstavnici izvođača i Instituta Jaroslav Černi, istakli su da je projekat rezultat višegodišnje saradnje i da sistem sada ispunjava sve nacionalne standarde.

Autor: Dalibor Stankov