AKTUELNO

Društvo

Posle 20 godina Zrenjanin dobio vodu! Cena postrojenja 1,2 milijarde dinara – Glamočić otkriva detalje investicije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Cena postrojenja za prečišćavanje vode u Zrenjaninu iznosi 1,2 milijarde dinara, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić tokom današnje posete fabrici vode.

On je istakao da je nakon više od dve decenije, Zrenjanin konačno dobio ispravnu pijaću vodu, što je rezultat višegodišnjih ulaganja države, pokrajine, lokalne samouprave i privatnih partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Glamočić je podsetio da je probni rad postrojenja počeo 21. maja, a da je današnja poseta bila prilika da se proveri kako sistem funkcioniše. UAE su uložili dodatnih 18,5 miliona evra u bunare i mrežu, dok se planira priključenje seoskih jedinica i proširenje kapaciteta.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov, kao i predstavnici izvođača i Instituta Jaroslav Černi, istakli su da je projekat rezultat višegodišnje saradnje i da sistem sada ispunjava sve nacionalne standarde.

Autor: Dalibor Stankov

#Cena

#Glamočić

#Jaroslav Černi

#Metito

#Milan Popov

#Poljoprivreda

#Simo Salapura

#Srbija

#UAE

#Voda

#Zrenjanin

#fabrika vode

#infrastruktura

#investicija

#pijaća voda

#postrojenje

#prečišćavanje

#vodosnabdevanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Država za POLJOPRIVREDNIKE OPREDELILA 1,2 milijarde dinara: Prijave otvorene do 15. oktobra!

Društvo

Stiže novac pomoć države za mlade! Država obezbedila 1,3 milijarde dinara: Oglasio se i ministar

Politika

SRBIJA UVODI RED U UVOZ MESA Glamočić: Građani će znati koliko je svako parče staro i odakle tačno dolazi

Politika

Glamočić: Mere izuzetno dobre, smanjenje trgovinskih marži povećaće potrošnju

Auto/Tech

Meta u panici: Hakerska mreža na crnom tržištu prodaje privatne podatke 1,2 milijarde ljudi!

Društvo

1,2 MILIJARDE DINARA ZA PAORE: Prijava na državne subvencije traje do 15. oktobra