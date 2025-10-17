Završen treći upisni rok na Univerzitetu u Beogradu! IT, medicina i arhitektura najtraženiji – psihologija oborila rekord, fizika pred gašenjem?

Cena obrazovanja i interesovanje za studijske programe bili su u fokusu trećeg upisnog roka na Univerzitetu u Beogradu, koji je upravo završen.

Na ukupno 106 studijskih programa upisano je 12.019 studenata – 7.929 na budžetsko finansiranje i 4.090 kao samofinansirajući. Preostalo je još 3.229 mesta, od kojih je 1.816 na budžetu, a 1.413 samofinansirajućih.

Najveće interesovanje vladalo je za studije iz oblasti informacionih tehnologija, medicine i arhitekture, dok je najtraženiji smer bio psihologija na Filozofskom fakultetu – čak 461 kandidat konkurisao je za 116 mesta. S druge strane, zabrinjavajuće mali broj prijavljenih beleže nastavnički smerovi: fizika (4 studenta), hemija (6 studenata) i geografija (13 studenata).

U okviru afirmativnih mera upisano je 80 studenata – 45 osoba sa invaliditetom i 35 pripadnika romske nacionalnosti. Planirano je bilo ukupno 15.248 mesta za školsku 2025/2026. godinu, a na 25 programa sva mesta su već popunjena.

Autor: Dalibor Stankov