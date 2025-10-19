NEDELJA OSVANULA HLADNA: I danas nas očekuju PADAVINE, a evo gde će biti sunčano i vedro

U nedelju na severu Srbije vedro i vrlo hladno jutro, ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i sveže. Na jugu Srbije ujutru oblačno sa moguće malo kiše koja brzo prestaje.

U toku prepodneva na jugu se postepeno razvedrava uz sunčane periode popodne. Vetar slab severni i severoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C na vedrom severu do 8°C na oblačnom jugu Srbije, a maksimalna od 13°C na jugu Srbije do 16°C na severu Vojvodine. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 7°C.

Beograd: U nedelju jutro vrlo hladno, a tokom dana sunčano, ali relativno sveže. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna temperatura oko 14°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 7°C.

Niš: U nedelju ujutru promenljivo oblačno, a popodne sunčano. Vetar slab severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, a maksimalna 14°C. Uveče suvo.

VOJVODINA: U nedelju jutro vrlo hladno, ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i sveže. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 14°C do 16°C.

Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

Novi Sad: U nedelju jutro vrlo hladno, a tokom dana sunčano, ali relativno sveže. Vetar slab severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 2°C, a maksimalna 15°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 4°C.

Vreme prekosutra: U ponedeljak vrlo hladno jutro, ponegde uz slab mraz. Tokom dana duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplije nego u nedelju. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu popodne umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od 2°C do 10°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U utorak još toplije sa sunčanim intervalima uz malo oblaka i umeren jugoistočni vetar. U sredu naoblačenje i moguća prolazna kiša. U drugoj polovini iduće sedmice toplije od proseka.

Autor: D.Bošković