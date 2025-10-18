Selaković u Trstu otvorio izložbu 'Ivo Andrić i Italija – dokumenta' Ministar se obratio na italijanskom

Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Trstu dvojezičnu izložbu „Ivo Andrić i Italija – dokumenta“ (Ivo Andrić e l’Italia – documenti) upriličenu povodom 50 godina od smrti proslavljenog književnika.

Citirajući deo besede u kojoj je, prilikom dodele Nobelove nagrade, Ivo Andrić rekao: „Zar ne izgleda nepravedno da se od onog koji je stvorio neko umetničko delo očekuje da kaže još nešto o sebi i o svom delu?“, ministar je ukazao da je izložba u Trstu podsetnik da njegovo delo nije samo naše nacionalno blago, već i deo evropskog i svetskog nasleđa.

Pogledajte u galeriji delić izložbe:

„Njegove reči nas i danas uče da je u tišini sigurnost, a u kulturi – trajnost. Tako i ova postavka, koju je priredio Arhiv Srbije, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, nije samo omaž velikom piscu. Ona je i svedočanstvo trajne kulturne veze Srbije i Italije, kao i primer kako kulturna diplomatija gradi mostove razumevanja i prijateljstva i dan-danas. Kada se ovde okupljamo, mi ne odajemo samo počast i poštu Andriću već i potvrđujemo da kultura ostaje najdublji temelj saradnje među narodima“, istakao je Selaković.

Ministar je naglasio da je velika privilegija što se u Trstu, gradu koji je vekovima bio i ostao raskrsnica kultura, otvara izložbu posvećenu Ivi Andriću – piscu koji je svojim delom premostio granice, jezike i epohe, kome je, kako je rekao, most bio vodeći motiv mašte i stvaralaštva, a Trst ušao u njegovu prozu kao simbol Evrope u malom – sa svim svojim različitostima, protivrečnostima i bogatstvima.

Pogledajte u galeriji fotografije sa otvaranja izložbe:

„Andrić je bio i ostao most između Istoka i Zapada. Mostovi su čest motiv u njegovim knjigama, a njegovo delo, ispunjeno likovima različitih naroda, vera i jezika, pokazuje da kultura može da prevaziđe granice i da umetnost može da postane univerzalni jezik čovečanstva. On je svojim knjigama svedočio o prošlosti, ali je time najvernije slikao vreme u kojem je živeo. Njegova rečenica bila je i umetnički zavet i moralni stav”, napomenuo je Selaković.

Uoči otvaranja izložbe ministar Selaković je izjavio da će nakon Trsta izložba biti predstavljena i u drugim državama.

Autor: Iva Besarabić