HLADNI FRONT DONOSI KIŠU I SNEG U OVE DELOVE SRBIJE! To je to - Miholjsko leto je otkazano, a od ovog datuma ćemo imati pravu zimu

Još sutra relativno hladno, zatim toplije ali nestabilno, najtoplije verovatno u petak. Za sledeći vikend izvesno spuštanje hladnog fronta i zahlađenje, dok je novo pogoršanje moguće oko 28. oktobra. Kraj oktobra i početak novembra verovatno dosta hladni i nestabilni

Danas će se slab ciklon udaljavati dalje na istok tako da će nad nama doći do postepenog razvedravanja. Samo još pre podne ponege na jugoistoku regiona može biti slabe kiše, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Dnevni maksimum od +10 do +18 stepeni Celzijusa. U nedelju će se preko nas po istočnoj periferiji anticikona koji jača ka nama spuštati nova količina hladnog ali suvog vazduha te bi uz pretežno sunčano vreme ponovo bilo hladnije uz slab severni vetar i dnevni maksimum od +7 do +13 stepeni Celzijusa.

U ponedeljak ujutro vedro i hladno u većini mesta sa uslovima za uglavnom slab, prizeman, mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz slab vetar i dnevni maksimum od +12 do +17 stepeni Celzijusa.

Od utorka sledi promena sinoptike koja će nam doneti kratkotrajno otopljenje ali i nestabilno vreme. Jačanjem ciklonske aktivnosti nad Atlantikom ka nama će početi strujanje osetno toplijeg ali i vlažnog vazduha sa jugozapada te će do sledećeg vikenda biti relativno toplo uz povremenu pojavu kiše, a biće uslova i za grmljavinske pljuskove.

Duvaće južni i jugozapadni vetar, duž Jarana jugo, noći osetno toplije bez mraza uz minimume od +5 do +11 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimumi od +17 do +23, a u petak i oko +25 stepeni Celzijusa ponegde što je znatno iznad proseka.

U petak na krajnjem severu mogući obilniji naleti kiše i pljuskova, dok se u subotu očekuje spuštanje hladnog fronta uz kišu, lokalnu pojavu grmljavine i zahlađenje. Počeće severozapadni vetar.

Nedelja donosi dalje spuštanje hladnog fronta uz kišu i pojavu snega negde preko 900mnv. Duvaće severozapadni vetar dok će se dnevni maksimum kretati od +7 do +13 stepeni Celzijusa.

Posle kraće stabilizacije vremena oko 28.10. je moguće novo pogoršanje i dalje zahlađenje uz kišu i sneg negde na preko 800mnv. Sneg u nizijaa se za sada ne očekuje.

Pred nama je kraće otopljenje, nema govora o “Miholjskom letu”, jer će biti nestabilno i period otopljenja će biti kratak, a i datum za ovu pojavu je prošao, zaključuje Čubrilo.

Autor: Iva Besarabić