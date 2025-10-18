NOVI VIRUS SE MUNJEVITO ŠIRI SRBIJOM: Svi imaju četiri SIMPTOMA - krene kao kijavica, a završi se danima u krevetu

Sve češće možemo da čujemo da neko: kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto.

Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija.

- Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je za RTS dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac".

Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije.

- To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić.

Koliko je interesovanje za vakcinu protiv gripa?

- Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac".

Autor: Iva Besarabić