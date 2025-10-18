Širi se zaraza, domovi zdravlja u Srbji krcati! Svi zanemaruju OVA 4 SIMPTOMA

Veliki broj građana Srbije žali se na kašalj, kijavicu i bol u grlu, a prema podacima Instituta "Batut", broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu ubrzano raste.

Institut "Batut" beleži rast broja obolelih za čak 16.3 odsto!

Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija.

- Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac".

Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije.

- To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić.

Kako navodi doktorka Mićić, dolaskom hladnijeg vremena povećao se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a vakcinacija je osnov zaštite protiv gripa.

- Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" i dodala:

- Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja.

