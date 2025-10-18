OVA DEONICA SPOJIĆE POZNATU SRPSKU LUKU SA PRESTONICOM Izgradnja Dunavskog koridora donosi novi razvojni zamah istočnoj Srbiji! Brži i sigurniji put za sve FOTO

Opština Kladovo poslednjih godina postaje sve popularnija i prepoznatljivija na turističkoj mapi Srbije i regiona, a od sledeće letnje sezone do ove destinacije stizaće se mnogo lakše i brže.

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, izjavio je da će do početka letnje sezone biti završena nova deonica Dunavskog koridora od Golupca ka Požarevcu, čime će ovaj deo Srbije dobiti dugoočekivanu brzu saobraćajnicu koja će Kladovo približiti prestonici i drugim velikim gradovima.

- Imamo još jedan mali deo kad je u pitanju otvaranje Dunavskog koridora, deonica od Golubca ka Požarevcu i ja verujem da će do početka sezone biti završena ta brza saobraćajnica, rekao je predsednik Nikolić za RINU.

On je naglasio da će nova saobraćajnica imati višestruki značaj za opštinu Kladovo - od povećanja bezbednosti i skraćenja vremena putovanja, do stvaranja boljih uslova za turizam i zdravstvenu dostupnost.

- To će mnogo značiti Kladovu, pre svega zbog bezbednosti, drugo zbog brzine dolaska, a treće – ono što ja uvek volim da kažem – Kladovo je ipak daleko od tercijarnih zdravstvenih ustanova. Ta brza saobraćajnica i prema Beogradu, ali i put ka Nišu, nekome zaista može da spasi život, izjavio je on.

Predsednik je dodao da je Kladovo već postalo prepoznatljivo po gostoprimstvu i čistoj životnoj sredini, te da će nova putna veza omogućiti da taj potencijal u potpunosti dođe do izražaja.

- Brži i sigurniji putevi znače i više turista, bolju povezanost sa ostatkom Srbije i jaču ekonomiju. Verujem da će Dunavski koridor otvoriti novo poglavlje razvoja za ceo region, poručio je predsednik.

Prilikom obilaska radova na izgradnji Dunavskog koridora tokom ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će to biti velika stvar za razvoj istočne Srbije.

- Ja sam mnogo srećan što ćemo da završimo brzu saobraćajnicu. To znači da će se do Gradišta stizati za sat i pet minuta otprilike ili sat i deset, a do Golupca za sat i dvadeset minuta, rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov