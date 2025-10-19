Danas na Tomindan obavezno izgovorite ovu molitvu: Veruje se da ima posebnu moć

Pravoslavni vernici 19. oktobra proslavljaju praznik posvećen Svetom apostolu Tomi, poznatom kao Tomindan. Ovaj dan nas podseća na snagu vere, ali i na ljudsku sumnju koja, kada je iskrena, vodi ka dubljem poverenju u Boga.

Sveti Toma, učenik i svedok Hristovog vaskrsenja, postao je simbol nade i unutrašnjeg preobražaja – jer onaj koji je sumnjao, postao je jedan od najodanijih apostola.

Dok se molite Svetom Tomi, pročitajte ove reči sa iskrenim srcem i verom:

O, dobroznameniti i slavni apostole Hristov Tomo.

Kada je na kraju vremena došao Bog ljudima, izabrao te je za učenika Svoga i dao ti vlast da isceljuješ bolesne, očišćuješ gubave, vaskrsavaš mrtve i izgoniš duhove.

Ti ne zato, nego ljubavlju si se prilepio za Hrista, zaželevši da do smrti ideš za Njim.

Zbog toga, po dopuštenju Božijem, nisi video sa drugim učenicima Vaskrsloga Spasitelja, niti si hteo da poveruješ u to dok ne staviš prst svoj u rane od gvožđa i ruku svoju u rebra Njegova.

Međutim, Gospod ispuni molbu srca tvoga i nepromenljivo utvrdi tvoju veru.

Zbog toga te molimo:

Otvori nam oči vere da vidimo telesno nevidljivo.

Podari nam nadu na snishođenje Božije, da nas ne uništi grehovno očajanje.

Otkri nam blaženstvo ljubavi, jer je ljubav jaka kao smrt i jedina ima vlast nad njom.

Da, posluživši Hristu na zemlji, podignemo i mi sebi pokrov Nebeski,

i sa tobom i svima svetima proslavimo prečasno i veličanstveno ime

Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin.

Ova molitva se izgovara u tišini i smirenju, kao izraz zahvalnosti i vere u Hristovu ljubav. Vernici se Svetom Tomi obraćaju da im osnaži veru, ukloni sumnju i podari unutrašnji mir, jer – kao što je i on sam doživeo – istinska vera dolazi kroz iskreno traženje istine.

Autor: D.Bošković