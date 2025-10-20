Evo kako studenti mogu da se upišu na budžet i s manje od 48 bodova! Doneta važna odluka: Oglasili se iz Ministarstva prosvete

Završen je treći upisni rok, nakon koga je na 106 studijskih programa Beogradskog univerziteta upisano ukupno 12.019 studenata, što znači da je preostalo 3.229 mesta.

Savetnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Aleksandar Jović najavio je da će studentikoji imaju manje od 48 ESPB bodova moći da se školuju na teret budžeta,ukoliko se ne popune sva budžetska mesta.

Na predlog Ministarstva prosvete, Vlada Srbije dala je saglasnost da se u narednoj školskoj godini, nakon rangiranja studenata koji su ostvarili uslov od 48 ESPB bodova za finansiranje iz budžeta, na teret budžeta upišu i studenti sa manjim brojem bodova.

Aleksandar Jović, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da studenti koji nisu osvojili 48 bodova, a mesta za finansiranje iz budžeta (plus 20 odsto) nisu popunjena, mogu zauzeti ta mesta u skladu sa brojem rangiranih iz prethodne godine.

- Različita praksa postoji na različitim fakultetima, posebno na popularnim, gde je moguće da se na budžet upišu samo studenti sa 60 ESPB bodova. Ta praksa će ostati. Odluka je doneta na osnovu zahteva Konferencije univerziteta Srbije i Studentske konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola - naveo je Jović.

Isplata školarina

Istakao je da će studenti koji imaju manje od 48 bodova, a budu primljeni na budžet, imati ista prava kao i ostali – pravo na smeštaj u domu, studentski kredit ili stipendiju.

Prema njegovim rečima, prilikom donošenja odluke analizirana je situacija na fakultetima, uzimajući u obzir blokade i činjenicu da pojedini studenti odustaju od studija ako nisu na budžetu.

- Školska godina je počela na Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i na većini visokih strukovnih fakulteta. Danas počinje i na većini fakulteta u Kragujevcu, dok će na ostalima početi 3. novembra, pre svega u Beogradu, Novom Sadu i Nišu - dodao je Jović.

Indeks i novac

Najavio je da će povrat školarine samofinansirajućim studentima u iznosu od 50 odsto početi početkom naredne nedelje, a da je rok za isplatu kraj novembra.

Jović je naglasio da je najveće interesovanje studenata za IT, medicinu, psihologiju i arhitekturu, dok je interesovanje za učiteljske fakultete povećano za 20 odsto. Sa druge strane, broj studenata na nastavničkim fakultetima i dalje je u padu.

- Zabrinjavajuće je što je broj upisanih studenata manji zbog demografskih kretanja, ali je ove godine pad izraženiji nego ranije - zaključio je Jović.

Autor: A.A.