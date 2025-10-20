AKTUELNO

Društvo

NOVČANA POMOĆ STIŽE JEDNOJ GRUPI GRAĐANA! Evo kada ističe rok za prijavu i ko ima pravo da konkuriše

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com ||

Komisija za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanje nadarenih učenika i studenata iz Prokuplja, raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima, a rok za podnošenje prijava je 28. novembar.

Kako je saopšteno, uslovi za dobijanje ove nagrade su da se studenti finansiraju iz budžeta Srbije, da im prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9,00 i više, da je student po prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2025/26. godine, da ima prebivalište na teritoriji grada Prokuplja i da nije student prve godine studija.

Da bi ostvario ovo pravo, student treba da priloži uverenje o prosečnoj oceni tokom celog studiranja, uverenje o upisanoj godini ili apsolventskom stažu na teret budžeta Srbije, a uz zahtev sa potrebnim podacima studenata, potrebna je očitana lična karta i broj dinarskog računa na koji će se izvršiti uplata nagrade, ime banke i vlasnika računa.

Kako je objavljeno na sajtu Grada Prokuplja, dokumenta se predaju u pisarnici Gradske uprave sa naznakom "Za Komisiju za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata u Gradu Prokuplju".

Imena nagrađenih studenata biće objavljena na oglasnoj tabli u zgradi Gradske uprave i na sajtu Grada Prokuplja.

Autor: A.A.

#Novac

#Novčana pomoć

#Pomoć

#Rok

#prijava

POVEZANE VESTI

Društvo

Rok za prijave za državnu pomoć od 5.000 evra ističe danas - evo ko sve ima pravo da aplicira

Društvo

POLJOPRIVREDNICI, POŽURITE! Rok za prijavu za subvencije uskoro ističe

Društvo

STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE ZA MLADE: Prijave za konkurs u toku - Evo ko ima pravo na 20.000 dinara!

Društvo

Stiže nova pomoć države za građane Srbije! Obezbeđeno više miliona dinara: Evo ko ima pravo na novac

Društvo

Bliži se kraj konkursa za ovu pomoć države! Rok ističe danas!

Društvo

ODLIČNE VESTI ZA SVE POLJOPRIVREDNIKE! Rok za prijavu za subvencije PRODUŽEN i evo do kada tačno traje