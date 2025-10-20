STIŽE SNEG! Ovog datuma nas očekuje totalni obrt - Pada živa na termometru

Meteorolog Ivan Ristić naveo je da nas do kraja meseca očekuje prava jesen, te da će kiša, susnežica i sneg zahvatiti Srbiju već 24. oktobra.

Meteorolog Ivan Ristić na svom Fejsbuk profilu najavio je da nas, nakon kraćeg otopljenja tokom ove nedelje, očekuje se promena vremena već u petak 24. oktobra.

- Polarni vrtlog širi svoju dolinu prema nama što će usloviti postepeni pad temperatura, ali i kišu jer će granica hladnog i toplog vazduha biti baš iznad naše zemlje. Sledeće nedelje, tačnije do kraja oktobra, pravo jesenje vreme, pretežno oblačno povremeno sa kišom na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a maksimalna od 10 do 15 stepeni. Početkom novembra stabilizacija vremena, biće uglavnom suvo, uz više sunca nego oblaka, hladna ponegde i maglovita jutra i nešto više dnevne temperature - najavio je Ivan Ristić.

Prognoza RHMZ-a

Danas, delom pre podne po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu visoku oblačnost. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 °C. Od utorka toplije, od srede oblačno, promenljivo i vetrovito, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra ujutro slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz malu ili umerenu oblačnost i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima.

U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša.

