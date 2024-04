Spremite se, stiže! Dramatične najave meteorologa: Ovog jutra će nas probuditi grmljavina

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da će nas u četvrtak, 2. maja probuditi grmljavina koja će označiti početak nestabilnog perioda.

- Počinje nestabilan period sa čestom pojavom kiše, pljuskova ponegde i grada sa grmljavinom i kratkotrajno pojačanim vetrom u zoni pljuska - napisao je Ristić na svom fejsbuku.

Dalje navodi i da je jugoistočni vetar počeo da jača i biće narednih dana u daljem pojačanju, sa prolaskom fronta u noći između srede i četvrtka.

- Uživajte u suncu i lepom vremenu jer od četvrtka ulazimo u period sa puno oblaka, a i dnevne temperature biće u manjem postepenom padu - ističe Ristić.

Očekuju se grmljavinski pljuskovi

I prema najavi meteorologa Marka Čubrila, narednih dana očekuje nas nestabilno i sveže vreme, uz česte grmljavine i pljuskove. Kako navodi na svom Fejsbuku, biće uslova i za lokalne vremenske nepogode praćene gradom, velikom količinom kiše za kratko vreme, jakim sevanjem i prolazno olujnim vetrom.

- Maksimumi će biti niži, ali bi trebalo da se kreću oko proseka uz vrednosti od +14 do +23 stepena Celzijusa. Trenutno samo operativni i kontrolni ECMWF oko 06.05. simuliraju jače zahlađenje, ali nemaju podršku ansamble niza istog modela - objašnjava on i dodaje:

- U ovom momentu do oko 13.05. stoji signal za nestabilno vreme uz česte grmljavinske pljuskove i moguće lokalne nepogode dok bi se temperature kretale oko proseka. Po prvi put ove sezone CAPE vrednosti odlaze u relativno visoke nivoe tako da se sa povećanjem dostupne energije u atmosferi povećava i rizik od pojave jačih grmljavinsko-olujnih sistema.

Za sada, kako je istakao Čubrilo, nema opasnosti od bilo kakvih ekstremno jakih superćelijskih oluja, a nestabilnosti koje su pred nama predstavljaju uobičajene majske grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode - zaključuje Čubrilo.

Sve o superćelijskim olujama znaćemo krajem junaKako je nedavno Ivan Ristić izjavio za "Prva" TV, da li će biti superćelijskih oluja znaćemo tek krajem juna.

- Prema trenutnim prognozama deluje da će u trećoj dekadi juna doći do stabilizacije i porasta temperature. Tako da će leto dosta ličiti na prethodno. Imaćemo toplotne talase, a kada su u pitanju superćelijske oluje, to ćemo znati krajem juna. To zavisi od temperature Jadranskog mora. Ako temperatura mora bude 25 stepeni krajem juna, verovatno će početkom jula već dostići 27 stepeni, što je okidač za superćelijske oluje, koje se kod nas dešavaju u julu - kaže Ristić i dodaje da će meteorolozi ovo pratiti i na vreme obavestiti javnost.