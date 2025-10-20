'NEKA MI TE BOG ČUVA' Ćerka generala Nebojše Pavkovića objavila potresnu sliku dan pre nego što je preminuo - PRAVOSLAVNI KRST I SVEĆE ZA HEROJA

General Nebojša Pavković preminuo je danas u Beogradu u 79. godini života.

Marija, ćerka proslavljenog generala koji se nedavno vratio u Srbiju iz zatvora u Finskoj, juče je objavila sliku zapaljenih sveća, uz poruku: "Neka mi te Bog čuva". Ispod tih reči na slici se vidi pravoslavni krst.

Marija Pavković govorila je nedavno za Kurir televiziju o bolesti svog oca i kako je odlučila da krene u borbu da ga vrati u Srbiju.

- Kada neko ko se nikada ne žali, nikada ne kaže da ima neki problem, ako on kaže da mu je loše, znate dokle je došlo. Tada je već tražio moju pomoć. Zna da sam ja za njega i članove moje porodice takva, povučena sam i nisam nametljiva, ali kada je neko moj u pitanju postajem dosadna i uporna. Nema stajanja. Odlučila sam da idem tamo sa jednim ciljem, da ga živog dovedem u Srbiju, i to je tako moralo da bude. Znala sam da je teško, mnogi su mislili nemoguće, ali to je bio moj cilj.

Marija Pavković kaže da nije očekivala da će on magično ozdraviti kada kroči na tlo Srbije, ali je želela da se vrati u svoju zemlju:

- Mislila sam da ili ima šanse da se bolest stavi pod kontrolu, da mu bude bolje, a ukoliko nema šanse, bar će umreti okružen svojom porodicom i ljudima koji ga vole, a ne sam, zaključan u ćeliji, u mestu gde niko ne razume njegov jezik i ne trudi se da prevede šta ima da kaže. Samo sam razmišljala da je njemu loše, meni kada je loše prija mi pažnja, da mi neko da čaj, a zamislite da ste u takvim bolovima, da imate tu bolest i ležite sami, zaključani u sobi po ceo dan. Verujete da ćete umreti tu sami, ni krivi ni dužni, bez podrške i nekog da vas drži za ruku i pomogne vam - kaže Pavković.

Autor: A.A.