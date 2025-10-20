Funkcioneri Krajiškog pokreta prisustvovali izložbi o Ivu Andriću u Trstu i dogovorili saradnju sa Ministarstvom kulture

Funkcioneri Krajiškog pokreta Srbije, Srpske i dijaspore, Branislav Marić i Svetlana Vučemović, prisustvovali su izložbi “Ivo Andrić i Italija – dokumenta” (ital. Ivo Andric e l’Italia – documenti), održanoj u Trstu u organizaciji Državnog arhiva Srbije, Arhiva Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu.

Manifestacija je organizovana povodom 50 godina od smrti Ive Andrića, književnika, diplomate i jedinog srpskog dobitnika Nobelove nagrade za književnost, koju je primio 1961. godine.

- Ovu priliku smo iskoristili i za sastanak sa Nikolom Selakovićem, ministrom za kulturu u Vladi Republike Srbije i Slavicom Marković, šefom kabineta ministra Selakovića. Na sastanku je dogovorena saradnja Pokreta i Ministarstva koja će se ogledati u raznim projektima od nacionalnog značaja - rekli su u Krajiškom pokretu Srbije, Srpske i dijaspore