AKTUELNO

Društvo

Funkcioneri Krajiškog pokreta prisustvovali izložbi o Ivu Andriću u Trstu i dogovorili saradnju sa Ministarstvom kulture

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com/Krajiški Pokret SSd ||

Funkcioneri Krajiškog pokreta Srbije, Srpske i dijaspore, Branislav Marić i Svetlana Vučemović, prisustvovali su izložbi “Ivo Andrić i Italija – dokumenta” (ital. Ivo Andric e l’Italia – documenti), održanoj u Trstu u organizaciji Državnog arhiva Srbije, Arhiva Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu.

Manifestacija je organizovana povodom 50 godina od smrti Ive Andrića, književnika, diplomate i jedinog srpskog dobitnika Nobelove nagrade za književnost, koju je primio 1961. godine.

- Ovu priliku smo iskoristili i za sastanak sa Nikolom Selakovićem, ministrom za kulturu u Vladi Republike Srbije i Slavicom Marković, šefom kabineta ministra Selakovića. Na sastanku je dogovorena saradnja Pokreta i Ministarstva koja će se ogledati u raznim projektima od nacionalnog značaja - rekli su u Krajiškom pokretu Srbije, Srpske i dijaspore

#Branislav Marić

#Ivo Andrić

#Krajiški Pokret Srbije

#Srpske i Dijaspore

#Svetlana Vučemović

POVEZANE VESTI

Društvo

Selaković u Trstu otvorio izložbu 'Ivo Andrić i Italija – dokumenta' Ministar se obratio na italijanskom

Extra

PRIČE O ŽIVOTU NAJVEĆEG SRPSKOG GENIJA - Film 'Bežično, neispričane priče o Nikoli Tesli' prikazan u Trstu

Politika

Krajiški pokret Srbije, Republike Srpske i dijaspore rame uz rame sa narodom u Veterniku: Uvek ćemo stajati na braniku srpskih državnih i nacionalnih

Politika

Vulin u Višegradu za Svetog Savu: Molim se i nadam da ćete baš vi biti prva generacija u istoriji srpskog naroda koja će svaki svoj dan provesti u mir

Društvo

FESTIVAL U TRSTU: Dogovoren niz akcija kojima će se stvoriti mogućnost dolazaka dece iz Italije u svoju maticu (FOTO)

Politika

SASTANAK DANAS U 18 ČASOVA: Vučić, Brnabićeva i Dačić dočekuju Dodika, Cvijanovićevu i Stevandića