TEMPERATURNI CUNAMI U SRBIJI: Sa minus tri na letnjih plus 25, a za samo nekoliko dana...

Temperaturni preokreti postali su gotovo naša svakodnevica, ali odavno nije zabeležno da iz minusa skok dostigne letnje vrednosti što će se dogoditi ove sedmice, poručuju meteorolozi.

Prema najnovijim prognozama, početak radne nedelje obeležilo je jutarnjih -3 stepena i posle kraćeg otopljenja koje donosi 25 stepeni, lokalno i više, u petak 24. oktobra stiže nova promena – zahlađenje sa padavinama.

Velike temperaturne razlike

Meteorolog Ivan Ristić je najavio da će do četvrtka maksimalne dnevne temperature biti od 20 do 25 stepeni, a već sutradan, kada polarni vrtlog počne da širi svoju dolinu prema nama, temperatura će postepeno početi da pada i usloviće kišu jer će se granica hladnog i toplog vazduha nalaziti iznad Srbije.

Imamo velike razlike u temperaturi u toku dana, jutros nula i još hladnije, a u toku dana do 17-18 stepeni. Međutim, ovih dana nam ide otopljenje i u četvrtak će biti najtopliji dan sa maksimalnim temperaturama između 20 i 25 stepeni, a onda u petak stiže polarni vrtlog, koji sada zahvata polako sever i zapad Evrope. Krenuće prema nama puno hladnog vazduha i doneće zahlađenje. Već u petak stiže naoblačenje, a za vikend postepeni pad temperature

Za vikend stiže prava jesen

Njegovi modeli prognoziraju pravo jesenje vreme do kraja oktobra, pretežno oblačno, povremeno sa kišom na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnje temperature će biti od 5 do 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 10 do 15 stepeni.

- Sledeće nedelje će doći jače zahlađenje i temperature će biti do 15 stepeni najviše, a na planine se vraća sneg. Od 24. oktobra i sve do kraja meseca ponovo ulazimo u hladniji period sa temperaturama ispod normale. Tako da ćemo od Miholjskog leta imati samo Miholjski dan u četvrtak ove nedelje-kaže meteorolog.

Kakav će biti novembar

Ivan Ristić kaže da ćemo iz hladnog kraja oktobra ući u stabilnije vreme početkom novembra sa manjim porastom temperature, sa svežim, hladnim jutrima, ponegde sa maglom i dnevnim maksimumi do 16-17 stepeni.

- Ne treba više računati na letnje epizode. U novembru ćemo imati pravu jesen i očekujem nekoliko naleta polarnog vrtlog, odnosno, hladnog vazduha. Zato već u drugoj polovini novembra može pasti sneg i u nižim predelima-kaže Ristić.

Stala sezona uragana, stiže hladnija zima

U dugoročnoj prognozi za 2025. Ivan Ristić je najavio da će zima biti hladnija u odnosu na prethodne. Prema njegovim rečima, sada to potvrđuju i indeksi, istočna, zapadno sibirska oscilacija, La Ninja koja je hladnija, a onda se očekuje oštrija zima u Americi, ali i kod nas.

- Najviše na vreme u Evropi i na Balkanu utiču konvektivna dešavanja u Pacifiku i Indijskom okeanu. Definitivno nam govore da će biti hladnija zima. Sada ne vidimo "vinter kilere", sezona uragana kao da je stala na Atlantiku. Polako ćemo ući u sve hladniji period i sneg samo što nije pao – zaključuje Ristić.

Autor: S.M.