U SRBIJU STIŽE ZIMSKO PROLEĆE! Od nedelje 21 stepen, ali biće još SNEGA i to u Beogradu - Ovo je detaljna vremenska prognoza do kraja januara

Meteorolozi su najavili da će u Srbiji u drugoj polovini ove sedmice granuti sunce i ono što raduje sve koji nisi ljubitelji zime, hladnog i tmurnog vremena je što sunce neće biti „zubato“, već će podići temperaturu vazduha na prolećne vrednosti!

Iako se minimalna temperatura jutros zadržala na prosečnom januarskom nivou, dnevne maksimalne biće više od 10 stepeni Celzijusa, što je prosek za mart (od 8 do 16 stepeni), a do kraja meseca će dostići i aprilski nivo (od 15 do 21 stepen).

U Srbiju stiže zimsko proleće

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za danas

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas će biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije, pre podne i sredinom dana u južnim i centralnim predelima sa dužim sunčanim intervalima.

Kiša se očekuje:

-ujutru ponegde u Vojvodini

-u drugom delu dana mestimično u severnim i zapadnim predelima

-u Šumadiji i Braničevu

Vremenska prognoza RHMZ za Beograd

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, a najviša dnevna temperatura vazduha će biti od 7 do 13 stepeni.

U Beogradu će biti promenjivo oblačno sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha do 12 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

Sutra će u Srbiji biti oblačno, mestimično sa kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura vazduha će biti od -1 do 5 stepeni, a najviša od 6 do 12 stepeni Celzijusa.

Kiša će kvariti ugođaj znatno toplijeg vremena

U Beogradu će u petak biti oblačno sa slabom kišom. Najniža temperatura će biti 5 stepeni, najviša 9 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za subotu

Prvog dana vikenda se ujutro i pre podne očekuje mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab, promenljiv vetar, krajem dana i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju jugoistočni i u pojačanju. Najniža temperatura vazduha će biti od -1 do 5 stepeni, a najviša od 10 do 15 stepeni.

U Beogradu će u subotu biti malo i umereno oblačno. Najniža temperatura će biti 4, a najviša dnevna 13 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za nedelju

U Srbiji će u nedelju biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni.

RHMZ je najavio da će najniža temperatura biti od -1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

U Beogradu pretežno sunčano sa najnižom temperaturom 5 stepeni. Najviša dnevna će biti 15 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd do 31. januara

Od ponedeljka sledeće nedelje do kraja januara biće malo do umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima i toplo vreme sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za treću dekadu januara.

- U većini mesta će biti od 13 do 17 stepeni, što će u planinskim predelima usloviti postepeno topljenje snega – objavio je RHMZ.

Odstupanje srednje sedmodnevne temperature, minimalne i maksimalne, u celoj Srbiji biće iznad višegodišnjeg proseka. Najniže će biti od 0 do 5, maksimalne do 17 stepeni, negde čak i do 21, a u Negotinskoj Krajini od 7 do 10, a na nadmorskim visinama iznad 1.000 i 1.600 metara od -7 do 0 stepeni najniža, i od -2 do 6 stepeni dnevna najviša temperatura.

Odstupanje sedmodnevne sume padavine biće ispod višegodišnjeg proseka, a verovatnoća je da će pasti od 1 do 5 mm, u brdovito-planinskim predelima lokalno do 20 mm.

Ali u Beogradu šansa za sneg

Prema izgledima vremena za Beograd od 24. januara do kraja meseca, biće malo toplije vreme za ovo doba godine povremeno sa slabom kišom ili susnežicom, koja će u noćnim i jutarnjim satima prelaziti u sneg, na širem području grada uz kratkotrajno formiranje tanjeg snežnog pokrivača.

Intenzivnije padavine se očekuju oko 27. januara.

Minimalne temperature će u Beogradu biti od -1 do 2, na širem području grada i do -4 stepeni. Maksimalne od 5 do 8, dok će se srednje dnevne kretati od 2 do 5 stepeni, što je malo iznad ili u granicama višegodišnjeg proseka.

Autor: Iva Besarabić