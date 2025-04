Priznaj koliko me voliš: Stefani urla iz petnih žila na Matoru, iznela novi prljav veš, pa palo priznanje! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Stefani Grujić i Marka Đedovića o Jovani Tomić Matoroj, te je Stefani ovom prilikom otkrila kako je bila sama u trudnoći. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Primećujem da ima konstantnu potrebu da me pominje i pljuje, ako je već ušla u novi odnos zbog čega me pominje? Ja nju više ne pominjem i neću - rekla je Matora.

- Je l' moguće da je vaš odnos pukao tako brzo, a izgledale ste kao porodica? - upitala je Ivana.

- Pa jesmo, ali desila se ta poslednja svađa i bilo je sve loše posle toga. Meni je najbitnije da sam ove nedelje sebi samoj dokazala da joj nisam nijednu uvredu rekla - rekla je Matora.

- Ona je meni danas dobacivala sve vreme, a sada tvrdi da to nije radila. Stalno me vređa - rekla je Stefani.

- Bila si sa mnom kada su me pozvali u deset ujutru i javili mi da mi je majka umrla, a ona me u 12 prebila kao konja - rekla je Matora.

- Stefani da li si prestala da je voliš? - upitala je Ivana.

- Da jesam, prestalo je vremenom - rekla je Stefani.

- U redu ako si prestala da me voliš, zašto radiš ove stvari? Zbog čega, je l' nekome ovo normalno? Možeš li više da me ostaviš na miru i da me se okaneš - rekla je Matora.

- Ne mogu, ti si moja adresa - rekla je Stefani.

- Matora kako si tako lako prestala da je voliš? - upitala je Ivana.

- Povredile su me mnoge stvari, kada mi je majka umrla, ona je izlazila i pila svaku noć. Nije imala trunku osećanja za mene koja sam bila loše - rekla je Matora.

- Ti si mene povređivala kada si bila loše i nisi htela da budeš sa mnom dok sam bila trudna - rekla je Stefani.

- Koliko me voliš, ajde pi*ko priznaj više - rekla je Matora.

- Ne volim te - rekla je Stefani.

Autor: N.Panić