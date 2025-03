Znaš koliko si me puta prevarila: Stefani iznela sav PRLJAV VEŠ iz veze sa Matorom, pa je žestoko isprozivala: Smradu jedan odvratni! (VIDEO)

Haos!

Stefani Grujić nastavila je svoju žestoku svađu sa Jovanom Tomić Matorom, te je došlo do veoma teških reči.

- Za šta ti mene štediš - upitala je Matora.

- Odlično ti znaš, za sve. Naše svađe nisu bile takve da sam ja bila kriva, toga si svesna. Nisam samo ja bila ta koja je pravila neke probleme. Govoriš da si uradila sve sa Draganom jer si sa mnom imala ogromne probleme. Imale smo problem dve nedelje u vezi, a ne groznu celu vezu. Opljuvala si me. Mene si najgore ukanalila. Od početka do sada si me kanalila, kako si ušla u Elitu. Pokazala si da me nikako ne poštuješ. Kako sam se ja osećala dok si me ismevala za Draganu. Ona je pozdravljala svoje roditelje, a ti si rekla i da mene pozdravi. Tok si radila, dok sam ja plakala. Nemoj sada da se zainatim, obe da vas zgazim. Za tri dana si me zamenila za osobu koji ni ne poznaješ. Videćeš kako će ti biti kad postaneš svesna da si mene izgubila. Glupa si kao ku*ac - kazala je Stefani.

- Što se ti družiš sa Mrvicom? - upitala je Matora.

- Ja imam pravo da se družim sa kim želim. Ti se družiš sa ljudima zbog kojih sam ja zvala advokate, to je činjenica - kazala je Stefani.

- Nemoj da pričaš gluposti samo, kad te molim. Pogledaj kakava si ti sa Đedovićem, sa Munjom - kazala je Matora.

- Imam onda i ja pravo da radim sa Munjezom, to je otac mog deteta. Slušaj me, za ove provokacije mogu veoma burno da reagujem. Rekla si mnoge stvari, koje si nisi uradila. Pogazila si sve što si rekla. Nije reč samo o Dragani. Mnogo si stvari pogazila, mnogo - rekla je Stefani.

- A ti nisi? Ja sam krivac za naš raskid? - upitala je Matora.

- Znaš koliko si me puta prevarila i šta si radila. Pravila si sra*a. Plakala si kao pi*ka rekla da ćemo se razumeti. Ajde, skloni se. Nemoj da te pokidam kao pi*ku, manipulatoru jedan. Smradu jedan odvratni. Bila si u stanu u kom si bila, u kom nije trbalo da budeš. Pet ljudi mi je to potvrdilo, znaš raskid naše svađe, a ti si krivac - kazala je Srefani.

