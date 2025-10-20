AKTUELNO

'ON JE SINONIM SRPSKOG NEPOKORA' Najbliži saradnik generala Pavkovića opisao njegove POSLEDNJE DANE u Hagu: Nije mu pružena ni minimalna nega - Čekali su da UMRE

General Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu nakon što je 28. septembra pušten pre odluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se lečio u Srbiji.

Jedan od njegovih najbližih saradnika sa gotovo istom sudbinom, general Vladimir Lazarević, ističe da je srpski narod izgubio ratnog heroja kome je otadžbina bila na prvom mestu.

- Izgubili smo svog komandanta i ratnoga druga. General Pavković je sinonim srpskog nepokora, sinonim kako se odbrana čuva životoma našim. Delili smo najteže trenutke, ali delili smo i veru u nepokor - rekao je Lazarević.

Lazarević dodaje da je na teško zdravstveno stanje generala Pavkovića, koji je bolovao od tumora mokraćne bešike dodatno uticao i loš tretman u Haškom tribunalu.

- Nisu ga lečili od najteže bolesti. U poslednjih nekoliko meseci nije mu bila pružena ni najmanja nega kako bi mu se produžio koji sat, dan, možda i mesec. Čekali su da se njegov život okonča - rekao je Lazarević.

Nebojša Pavković je život posvetio služeći svojoj zemlji i vojsci sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i časti po čemu će zauvek biti upamćen.

KO JE BIO GENERAL NEBOJŠA PAVKOVIĆ?!

Nebojša Pavković je rođen 10. aprila 1946. godine u selu Senjski Rudnik, u opštini Despotovac. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom kraju, a učiteljsku školu 1966. godine u Aleksincu.

Vojnu karijeru započeo je studijama na Vojnoj akademiji Kopnene vojske u Beogradu, koju je završio 1970. godine sa odličnim uspehom. Nastavio je obrazovanje u Komandno-štabnoj akademiji Kopnene vojske, diplomirajući 1982. godine, a 1988. godine završio je komandno-štabnu školu operatike sa srednjom ocenom 10,00, rangiran prvi u rangu.

Prve komandirske dužnosti obavljao je u Pešadijskoj školi rezervnih oficira u Bileći, Bosna i Hercegovina, gde je bio i referent za studije i unapređenje nastave. Kasnije je bio komandant pešadijskog bataljona u Desetoj pešadijskoj brigadi, a u Šesnaestom proleterskom pešadijskom puku najpre načelnik Štaba, a potom komandant.

Od 1988. do 1989. godine bio je komandant Šesnaeste motorizovane brigade, nakon čega je premešten u Kabinet saveznog sekretara za narodnu odbranu, gde je do 1993. godine obavljao dužnosti načelnika odeljenja, zamenika načelnika i načelnika Kabineta.

Put do Prištinskog korpusa, komandanta Treće armije i načelnika Generalštaba VJ

Od 1994. godine u Prištinskom korpusu obavljao je više dužnosti – bio je načelnik Odeljenja za operativne poslove i obuku, načelnik štaba i komandant korpusa. Komandant Treće armije postao je u decembru 1998. godine i tu funkciju obavljao do februara 2000. godine.

U februaru 2000. godine postavljen je za načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, na toj poziciji ostao je i pored brojnih zahteva za smenu, uključujući i period nakon promena 5. oktobra 2000.

Smenjen je ukazom predsednika SRJ Vojislava Koštunice 24. juna 2002. godine.

Pavković je prvobitno odbio odluku o smeni, ulažući žalbu Ustavnom sudu SRJ i drugim institucijama, a kasnije je naveo da je smenjen zbog odbijanja naređenja Koštunice u junu 2001. godine da Vojska upadne u Biro za komunikacije Vlade Republike Srbije.

Pavković je nakon smene osnovao stranku Narodni blok i bio kandidat na predsedničkim izborima 2002. godine, osvajajući 75.662 glasa. Krajem 2003. godine protiv njega je podignuta optužnica Haškog tribunala, a izručen je 2005. godine. Tribunal ga je 2009. godine proglasio krivim po svim tačkama optužnice, osuđujući ga na 22 godine zatvora zbog deportacija, prisilnih premeštanja, ubistava, progona i drugih nehumanih dela.

Za šta ga je Hag teretio i osudio

Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinskom korpusu na Kosovu i Metohiji, kojim je komandovao od 1998. godine.

Protiv njega i drugih generala je krajem 2003. podignuta optužnica Haškog tribunala, a 2005. godine je izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

On je 2009. godine proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 22 godine zatvora za deportacije, prisilna premeštanja, ubistva, progone i druga nehumana dela.

Zajedno sa njim, osuđeni su i Vladimir Lazarević, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Sreten Lukić. Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru a Milan Milutinović je oslobođen optužbi.

"Rekao sam istinu, a oni me poslali u zatvor": Pavković otvorio dušu o hapšenju tokom Sablje

Pavković je svojevremeno govorio o svom hapšenju tokom policijske akcije "Sablja" 2003. pod sumnjom da je učestvovao u organizaciji atentata na Vuka Draškovića u Budvi.

General Pavković je tada opisao i detalje hapšenja koje je uzburkalo javnost te 2003. godine, a o čemu je svojevremeno pisao Informer.

- Oni su došli do mene i rekli da idem samo da dam informacije i da mi ne treba ništa sem lične karte. Neki inspektor me ispitivao neke gluposti i za onaj pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Kad sam ja njemu ispričao istinu i šta se desilo, da vojska nema veze s tim, on je došao posle sat vremena i rekao da imaju drugačija saznanja i da moram da ostanem u zatvoru - naveo je Pavković i dodao:

"Svi pravi prijatelji su ostali uz mene, a pacovi su pobegli"

- Ostao sam tri meseca. Najteže mi je pao zatvor u mojoj zemlji. Uslovi u Hagu su mnogo bolji nego u Centralnom zatvoru. Svi pravi prijatelji su ostali uz mene, a pacovi su pobegli, ali oni se uvek prepoznaju. To je manji broj tih ljudi. Većina ljudi koje ja znam i koji me poštuju su bili uz mene. Imam koliko god hoćete prijatelja van porodice.

