KRAJ OKTOBRA DONOSI IZNENAĐENJE?! Šokantna prognoza Ivana Ristića: Posle 25 stepeni stiže sneg, zima se vraća od ovog datuma!

Danas jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije i sa maglom. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9 °S, a najviša od 13 do 20 stepeni. Uveče i krajem dana na severu i zapadu umereno naoblačenje koje tek ponegde može usloviti slabu, kratkotrajnu kišu.

Ivan Ristić na svom Fejsbuk profilu najavio je da posle kraćeg otopljenja tokom ove nedelje, gde će u četvrtak maksimumi biti od 20 do 25 stepeni, u petak 24. oktobra očekuje se promena vremena.

- Polarni vrtlog širi svoju dolinu prema nama što će usloviti postepeni pad temperatura, ali i kišu jer će granica hladnog i toplog vazduha biti baš iznad naše zemlje. Sledeće nedelje, tačnije do kraja oktobra, pravo jesenje vreme, pretežno oblačno povremeno sa kišom na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a maksimalna od 10 do 15 stepeni. Početkom novembra stabilizacija vremena, biće uglavnom suvo, uz više sunca nego oblaka, hladna ponegde i maglovita jutra i nešto više dnevne temperature - najavio je Ivan Ristić.

Prognoza RHMZ-a

Danas, delom pre podne po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu visoku oblačnost. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni. Od utorka toplije, od srede oblačno, promenljivo i vetrovito.

Sutra ujutro slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz malu ili umerenu oblačnost i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima.

U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša.

