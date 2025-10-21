AKTUELNO

Društvo

'Dragi mama i tata, pozdrav, poslednji put' Ovo je Ljubiša (17) napisao pre nego što su ga streljali u Kragujevcu: Potresna pisma pobijenih

Izvor: Kurir.rs, Foto: Wikimedia.org/Свифт ||

U arhivu Spomen-parka u Kragujevcu čuvaju se poslednje poruke Kragujevčana streljanih u Šumaricama.

Na današnji dan 1941. godine namačka vojska ubila je u Šumaricama oko 7.000 civila, među kojima i mnogo dece i njihovih profesora.

U arhivu Spomen-parka "Kragujevački oktobar" čuvaju se brojna dokumenta o ubijenima, među kojima i njihove izuzetno potresne poslednje poruke svojim najmilijima.

- Dragi tata i mama, pozdrav, poslednji put. Ljubiša - napisao je sedamnaestogodišnji godišnji gimnazijalac Ljubiša Jovanović u poruci roditeljima, svestan da ih više nikada neće videti.

Ljubiša, međutim, nije znao da je i njegov otac zarobljen od strane Nemaca i da poruku sina nikada neće pročitati. Streljan je istog dana kad i Ljubiša.

Streljanih 7.000 ljudi glavom je platilo smrt desetak nemačkih vojnika, koji su prethodno poginuli u borbi sa partizanima u okolini Gornjeg Milanovca.

U Spomen-parku se čuvaju i druge potresne poruke Kragujevčana pred streljanje.

Foto: Wikipedia.org/German Federal Archives

- Mila Ružice, oprosti mi sve na poslednjem času. Evo ti 850 dinara, tvoj Boža - napisao je majstor Božidar Milinković, prenosi Telegraf.

“Draga Lelo, Seko i Bato, kucnuo je zadnji čas, oprostite svom tati. Ljubi vas sve Lazar. Htedoh se slikati s tobom Lelo, ali ti odgodi. Žao mi je”, poručio je porodici radnik Lazar Petrović.

Potresna pisma

“Ja i Aca odlazimo zajedno. Ljubi vas otac, živite u slozi”, napisao je Nikola Simić, inženjer, streljan zajedno sa sinom Aleksandrom Simićem.

“Pozdravlja vas sve Aca. Pozdravite moju drugaricu Danicu”, bila je poslednja poruka Aleksandra, gimnazijalca od 18 godina.

Foto: Wikipedia.org/Nevena Dugalić

Potresnu poruku napisao je gimnazijalac Pavle Ivanović, svom ocu, ne znajući da je i on zarobljen:

“Tata, ja i Miša smo u topovskim šupama. Donesi nam ručak, neki džemper i neki ćilim. Donesi nam u teglici pekmez. Paja. Tata idi kod direktora ako vredi.”

Knjigovođa Jakov Medina imao je kratku poruku svojoj porodici:

“Lebac sutra nemojte poslati”...

Autor: A.A.

#potresna pisma

#Šumarice

POVEZANE VESTI

Politika

Slomljena stakla na prostorijama GO SNS u Kragujevcu: Počinioci privedeni

Hronika

Saobraćajka u Kragujevcu: Srča rasuta po podu, točak odvaljen (FOTO)

Extra

MISTERIOZNI SRPSKI STOUNHENDŽ: Groblje u Rajačkim pivnicama krije tajne koje čekaju da budu otkrivene! (FOTO)

Hronika

Vatra zahvatila automobil u Kragujevcu: Dim i plamen idu nekoliko metara uvis

Hronika

DEČAKA (10) U KRAGUJEVCU NAPAO PAS LUTALICA: U strahu je, ne sme da izađe napolje

Svet

Objavljeni poslednji trenuci atentatora pre nego što je likvidiran: Sa krova puca na Trampa i ljude okupljene na mitingu (VIDEO)