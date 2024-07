Objavljeni poslednji trenuci atentatora pre nego što je likvidiran: Sa krova puca na Trampa i ljude okupljene na mitingu (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da pokazuje poslednje trenutke života atentatora na bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, koji je juče preživeo pokušaj ubistva na mitingu u Pensilvaniji.

Na snimku koji je prvi objavio TMZ vidi se kako leži na stomaku na krovu proizvodnog postrojenja koje se nalazilo na oko 120 metara od lokacije mitinga i odatle puca iz automatske puške.

Napadača, koji je identifikovan kao Metju Kruks (20), ubrzo potom ubili su snajperisti američke Tajne službe.

Federalni istražni biro (FBI) saopštio je da pucnjavu istražuje kao atentat na Trampa.

🚨#BREAKING: New video obtained by TMZ shows the shooter, reportedly identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks, opening fire at former President Donald Trump before being shot. In the background, a woman can be heard yelling Crooks, what are you doing?! Get over here! pic.twitter.com/q3xiySmHSk