Kruži snimak Trampa u kom tvrdi da Bajden napušta predsedničku kandidaturu: Ona će ga zameniti!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak republikanskog predsedničkog kandidata Donalda Trampa koji u privatnom razgovoru vođenom na golf terenu tvrdi da će njegov rival, demokratski kandidat Džo Bajden napustiti predsedničku trku zbog lošeg nastupa u prošlonedeljnoj debati.

Na snimku koji je objavljen na sajtu "Trut Soušal" (Truth Social) Tramp opisuje potpredsednicu Kamalu Haris kao "lošu".

"On (Bajden) je samo dao otkaz. Napušta (predsendičku) trku, a to znači da imamo Kamalu (Haris). Mislim da će ona biti bolja. Ona je tako patetična, tako je j*** loša", rekao je Tramp iz kola za golf u snimku, prenosi Skaj njuz.

