MAJCI MRTVE BEBE URAĐEN NIZ PREGLEDA! Evo u kakvom je stanju dan nakon što je njeno novorođenče pronađeno MRTVO

K. M. (39), majka bebe koja je juče pronađena mrtva na pločniku u Novom Sadu, stabilnog je zdravstvenog stanja, i još uvek se nalazi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Po prijemu na kliniku, kako je juče rečeno za "Blic" pacijentkinja je bila svesna, slabije komunikativna, sa urednim vitalnim parametrima.

- Nakon laboratorijske i radiološke obrade, pregleda i pružene lekarske pomoći, pacijentkinja je stabilnog opšteg stanja smeštena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja i opservacije. Drugog dana hospitalizacije, pacijentkinja je stabilnog zdravstvenog stanja. Prima svu neophodnu terapiju i obavljen je niz bolničko-konsultativnih pregleda lekara više specijalnosti - saopštila je pres služba UKC Vojvodine.

Dodaju da će nakon potpune stabilizacije opšteg stanja i kada se steknu uslovi, pacijentkinja biti otpuštena iz bolnice.

Naime beba koja je pronađena mrtva u Novom Sadu rođena je živa, a prvi rezultati obdukcije ukazuju da je preminula od hipotermije ili udarca u glavu, najverovatnije prilikom pada na tlo kada je beba bačena.

Kako se navodi, osumnjičenoj M.K. (39) na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo deteta za koje je zaprećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta.

Tragovi krvi na licu mesta

Nju su u ulazu u zgradu zatekli stanari zgrade i odmah su pozvali policiju.

Na licu mesta, na mestu gde je pronađena beba, vidljivi su tragovi krvi.

Autor: D.Bošković