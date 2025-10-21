DRUŠTVENE MREŽE SE USIJALE ZBOG FOTOGRAFIJE MLADOG NEBOJŠE PAVKOVIĆA! Ovako je izgledao general na početku vojne karijere (FOTO)

Građani Srbije i danas se opraštaju od generala Nebojše Pavkovića koji je juče preminuo u Beogradu, posle duge i teške bolesti, dijagnostikovane još dok je bio u zatvoru u Hagu.

Korisnici društvenih mreža od čuvenog oficira Vojske Jugoslavije poslednji pozdrav Pavkoviću objavljuju uz njegove footgrafije, a veliku pažnju izaizvala je ona iz njegovih mlađih dana, kakvog ga mnogi više i ne pamte.

"Miran san, generale! Imao si se rašta i roditi! Nebojša Pavković (1946-2025)", - stoji u opisu fotografije koja je objavljena na Fejsbuku, na kojoj je Nebojša Pavković kao mladić u uniformi, očigledno sa početka vojničke karijere.



"Slava Bogu,imao je vremena da zagrli najmilije,da se oprosti, da oseti koliko je bio voljen i poštovan...", jedan je od komentara.

Autor: D.Bošković