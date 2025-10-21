AKTUELNO

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu: Tužiteljka Pomoriški nije bila odsutna, već na radnom mestu

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu negiralo je informaciju, dok su pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, vršili uviđaj i prikupljali dokaze u prostorijama ovog Tužilaštva, da na radnom mestu nije bilo ni šefice tužilaštva Ivane Pomoriški, ni njenog zamenika Ljubomira Anđelića.

Povodom ovog tekst objavljenog na našem portal Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu reagivalo je odgovorom koji prenosimo u celosti:

„Povodom objavljenih novinskih članaka u kojima je navedeno da se glavni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije dana 20.10.2025. godine nalazila na radnom mestu, već da se vraćala sa Kopaonika, obaveštavam Vas da je u pitanju neistinita informacija, imajući u vidu da je glavni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 20.10.2025. godine bila na svom radnom mestu i da je, odmah nakon što su u prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu pristupili policijski službenici Uprave kriminalističke policije, sa njima održala sastanak u cilju pružanja informacija i zajedničke saradnje“.

