AKTUELNO

Društvo

GENERAL NEBOJŠA PAVKOVIĆ BIĆE SAHRANJEN SUTRA: Čuveni komandant počivaće u Aleji zaslužnih građana

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović ||

General Nebojša Pavković biće sahranjen sutra, 22. oktobra u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.

General Nebojša Pavkovićpreminuo je juče u Beogradu, u 79. godini.

Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

Autor: D.Bošković

#Aleja zaslužnih građana

#Komandant

#Sahrana

#general Nebojša Pavković

#nebojsa pavkovic

POVEZANE VESTI

Društvo

UMRO NEBOJŠA PAVKOVIĆ: General preminuo u 79. godini

Politika

Objavljena fotografija sa leta za Beograd: Pogledajte kako sada izgleda general NEBOJŠA PAVKOVIĆ

Domaći

Venac neutešne majke, a pored...Milinković sahranjen u Aleji zaslužnih građana, a evo šta su mu prijatelji ostavili na grobu

Društvo

Nebojša Pavković umro svega 22 dana nakon dolaska u Beograd iz finskog zatvora

Domaći

Bata Živojinović više ne počiva u Aleji zaslužnih građana: Ispunjena poslednja želja čuvenog glumca, evo gde su premešteni posmrtni ostaci

Domaći

NIJE HTEO DA GA SAHRANE U ALEJI: Evo gde će počivati Saša Popović, ovo mu je bila poslednja želja