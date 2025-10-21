OČEKUJE SE 50 LITARA KIŠE: Mračni oblaci jure prema Srbiji, otkrivamo kada stižu

Nastavlja se uticaj ciklona iz severozapadne Evrope, pa je vreme u Srbijitoplo i vetrovito, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U košavskom području duva jak jugoistočni vetar. Temperatura će danas biti do 21°C.

Sve do četvrtka se ne očekuju značajnije padavine, uz uglavnom suvo i stabilno, ali i toplo vreme. Tek ponegde na jugu može biti slabe kiše.

Maksimalna temperatura biće iznad 20 stepeni, a najtoplije biće u četvrtak usled fenskog efekta jugozapadnog vetra i do letnjih 25 stepeni.

Sve više će jačati ciklon, koji će se premeštati preko centralne Evrope, a u sklopu njega hladni front i mračni oblaci stići do severa Srbije već u noći ka petku i premeštaće se tokom petka preko ostalih delova Srbije. Ovo pogoršanje doneće prolaznu veoma jaku kišu sa pljuskovima i grmljavinom.

Od vikenda svežije, ali i dalje ugodno i prijatno toplo.

Prvog dana vikenda biće suvo.

Drugog dana vikenda novo jače naoblačenje, koje će u ponedeljak Srbiji doneti novi talas obilne kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Širom Srbije očekuju se veće količine padavina, lokalno ponegde i više od 50 litara.

Autor: D.Bošković