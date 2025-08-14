Pljuskovi sa grmljavinom i osveženje stižu u Srbiju OVOG datuma: Detaljna prognoza do kraja avgusta

Vreo dan u Srbiji. Trenutna temperatura u Ćupriji 38 stepeni, a dostići će 40. U košavskom području i na planinama duva veoma jak i vreo jugoistočni vetar, fenskog efekta. Vrelo se očekuje sve do subote.

Danas prema kraju dana sa juga umereno naoblačenje, pa će u petak u južnim, centralnim i zapadnim predelima biti umereno oblačno. I dalje će duvati košava, na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja i sa olujnim udarima od 70 km/h.

Maksimalna temperatura u petak od 30 do 35 stepeni.

U subotu će biti vedro i vrelo, temperatura do 38 stepeni.

Zbog aktuelnog toplotnog talasa i vrlo sušnog vremena, širom Srbije već su izbili brojni šumski požari i požari niskog rastinja. Kako će se i u narednom periodu nastaviti vrelo i sušno vreme, postojaće ogromna opasnost od požara, pa ne treba paliti vatru na otvorenom. Posebna opasnost očekuje se i u predelima sa košavom, pa se savetuje dodatna opreznost.

Inače, vrelina u narednom periodu biće praćena i vrlo visokim vrednostima UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od desetak minuta bez adekvatne zaštite. Očekuje se i opasnost od toplotnog udara, pa sve aktivnosti treba smanjiti na minimum.

S obzirom na aktuelne vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U nedelju sledi promena vremena.

Prvo na zapadu i jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima biće uslova za pljuskove sa grmljavinom.

Očekuje se i prodor hladnog fronta, pa će jugoistočni vetar biti u skretanju na pojačan severozapadni.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom.

Maksimalna temperatura biće od 28 na zapadu do 34 na istoku Srbije, u Beogradu do 30.

U ponedeljak najugodnije vreme, temperatura nigde neće preći 30 stepeni.

Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegde na jugu i jugoistoku Srbije.

Od utorka sunčano i ponovo veoma toplo, maksimalna temperatura narednog četvrtka i preko 35 stepeni.

Oko 22. avgusta očekuje se nova promena vremena.

Potom će se do kraja avgusta smenjivati sunce i oblaci, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Autor: Marija Radić