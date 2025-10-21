AKTUELNO

Društvo

VIŠESTRUKO SE ISPLATI JER JE PRODAJA MNOGO BOLJA I POTRAŽNJA VEĆA: Radosavljevići iz Kotraže voće umesto pod otvorenim nebom sada uzgajaju na ovaj način

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Od ove inovativne proizvodnje maline i kupina u plastenicima, koristi imaju i sezonski radnici koji sada mogu da zarade i van standardne letnje sezone.

Iako je ovog leta cena kupina bile zadovoljavajća, prinosi su zbog vremenskih neprilika bili znatno manji. Međutim, porodica Radosavljević iz dragačevskog sela Kotraža pronašla je način da nadmudri prirodu.

Oni od sada maline i kupine uzgajaju u plastenicima, pa berba ovog voća kod njih traje sve do Božića, bolji su prihodi i minimalna zavisnost od vremenskih uslova.

Foto: RINA

- Ideja je bila suprugova, on je želeo da postavimo plastenike. U početku smo razmišljali o cveću, ali nam se malina dopala, posebno kada smo pronašli tu specifičnu sortu enrosadiru i videli da lepo rađa u zatvorenom prostoru. Kasnije je došla i kupina, kaže za RINU domaćica Slavica.

Proizvodnja u plastenicima, ističu, jeste zahtevnija, ali se višestruko isplati jer je prodaja mnogo bolja i potražnja veća.

Foto: RINA

- Kupina je trenutno 900 do 950 dinara, malina oko 750, zavisi od ponude. Sve ide u svežem stanju za Beograd, imamo stalnog kupca koji preuzima robu u gajbama i distribuira je po pijacama. Sa njima sarađujemo od samog početka i jako smo zadovoljni, rekla je Slavica.

Od ove inovativne proizvodnje maline i kupina u plastenicima, koristi imaju i sezonski radnici koji sada mogu da zarade i van standardne letnje sezone.

Foto: RINA

- Da nema malina i kupina u plastenicima, mi sezonci ne bismo imali gde da radimo. Ovako berba traje do prvih mrazeva, a posao je mnogo lakši. Kupina je drugačije raspoređena, što nam olakšava posao, pritom jako je korisno što ima voća za berbu u ovom periodu godine, objašnjavaju berači.

Zadovoljni postignutim rezultatima, Radosavljevići planiraju da u skorijoj budućnosti prošire proizvodnju i na drugo crveno voće koje će gajiti u kontrolisanim uslovima.

Autor: S.M.

#Kupine

#Prodaja

#Voće

#maline

#potražnja

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Najezda smrdibuba sve je veća, evo kako da ih oterate iz svoje kuće!

Lifestyle

Ima samo 43 kalorije: Ova jeftino voće možete naći na svakom koraku, idealno je čišćenje krvi

Lifestyle

Jeftino voće, koje možete naći na svakom koraku, idealno je za čišćenje krvi, a ima samo 43 kalorije!

Društvo

POMAMA ZA SEZONCIMA: Konobari i kuvari odlaze u komšiluk, a evo koliko može da se zaradi u POLJOPRIVREDI

Društvo

OVA DEONICA SPOJIĆE POZNATU SRPSKU LUKU SA PRESTONICOM Izgradnja Dunavskog koridora donosi novi razvojni zamah istočnoj Srbiji! Brži i sigurniji put z

Društvo

OVI SEZONSKI POSLOVI SU NAJPLAĆENIJI! Radnike uvek traže, a možete da zaradite i do 4.000 EVRA mesečno