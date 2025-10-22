DANAS RANO UJUTRU OBAVEZNO URADITE OVO! Slavimo velikog sveca, običaj ne sme da se PREKRŠI

Pravoslavni vernici danas slave Svetog apostola Jakova.

Sveti apostol Jakov je jedan od 70 apostola, a naziva se Isusovim bratom, jer je bio sin pravednog Josifa, muža Presvete Bogorodice.

Sin Zavedejev i brat Jovanov, jedan od Dvanaestorice. Na poziv Gospoda Isusa ostavio je ribarske mreže i oca svoga, pa zajedno sa Jovanom odmah pošao za Gospodom. Spadao je u onu trojicu apostola, kojima je Gospod otkrivao najveće tajne, pred kojima se preobrazio na Tavoru i pred kojima je tugovao pred Svoje stradanje u vrtu Getsimanskom.

Posle prijema Duha Svetoga propovedao je Jevanđelje po raznim stranama, i hodio je do Španije.

Po povratku iz Španije stanu se Jevreji s njim prepirati o Svetom Pismu, pa ne mogući mu nikako odoleti najme nekoga mađioničara Hermogena.

No i Hermogen, i Filip, učenik Hermogenov, biše pobeđeni silom istine, koju Jakov propovedaše, i obojica se krstiše. Tada ga Jevreji optužiše Irodu i nagovoriše nekoga Josiju da kleveta na apostola.

Ovaj Josija videći muženstveno držanje Jakovljevo i čuvši njegovu jasnu propoved o Istini, pokaja se i poverova u Hrista. No kada Jakov bi osuđen na smrt, tada i ovaj Josija takođe bi osuđen na smrt. Hodeći na gubilište Josija moljaše Jakova da mu oprosti greh klevete.

A Jakov ga zagrli i celiva i reče mu: „mir tebi i oproštaj!" I obojica pognuše glave pod mač i biše posečeni za Gospoda, koga oni ljubljahu i kome služahu. Postrada Jakov sveti 45 god. u Jerusalimu.

Telo njegovo bi odneto u Španiju, gde mu na grobu i do danas događaju se čudesna iscelenja.

Narodni običaji kažu da su neudate devojke u ponoć pred veliki praznik ili rano ujutru bi trebalo da se umiju hladnom vodom, kako bi zaštitile telo od zlih duhova i obezbedile sebi zdravo potomstvo.

Danas takođe treba oprostite "zlim jezicima"i praštati greh klevete.

Autor: A.A.