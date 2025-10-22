KAZNA ZA PEŠAKE DO 40.000 DINARA Stručnjaci upozoravaju da je sada najkritičnije vreme, a možete da budete i drakonski kažnjeni

Počinje period kada јe obdanica sve kraća, a noć sve raniјe pada, što znači i smanjenu vidljivost na putevima i tada, nažalost, pešaci najviše stradaju. Statistički podaci o tim nesrećama su alarmantni i duboko zabrinjavajući. Odgovornost je i na pešacima i na vozačima. Kako da se pešaci zaštite, ali i kolike su kazne za njihovo neodgovorno ponašanje na ulici, pročitajte u ovom tekstu.

Nedavno su iz Uprave saobraćajne policije uputili apel pešacima da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraјu nositi svetloodboјni prsluk ili drugi reflektuјući materijal kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče.

Prema najnovijem izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), u proseku godišnje u Srbiji smrtno strada oko 130 pešaka i bude povređeno oko 2.600.

"Pešaci čine 26 odsto poginulih u saobraćajnim nezgodama. Polovina poginulih pešaka jesu lica starija od 65 godina i predstavljaju najugroženiju starosnu kategoriju kada pričamo o pešacima", navodi ABS.

Skoro polovina smrtno strada na licu mesta nastanka saobraćajne nezgode, a od toga dve trećine su muškog pola. Najviše saobraćajnih nezgoda sa pešacima se događa u zimskim mesecima, odnosno kada je smanjena vidljivost usled snega, leda, kiše i magle.

Takođe, kako navodi ABS, pešaci najviše stradaju u vreme prvog mraka i sumraka. Najviše ih strada u naselju, više od 90 odsto i to van raskrsnica 83 odsto, a na raskrsnici 17 odsto, jer su brzine vozila u raskrsnici manje i to je mesto gde ih vozači očekuju.

Neopreznost skupo košta

Veoma često odgovornost je na pešacima, pri čemu su dominantni uticajni faktori neoprezno stupanje na kolovoz, a da se prethodno nisu uverili da to mogu da obave bezbedno.

Tamnija odeća takođe ima veliki uticaj na uočljivost, odnosno stradanje istih, te stoga savet Agencije za bezbednost saobraćaja je da u predstojećem periodu učesnici u saobraćaju nose svetliju odeću, naročito kod najmlađih pešaka i to sa reflektujućim i samoreflektujućim elementima.

Kako navodi ABS, pešaci moraju da se kreću trotoarom ili drugom površinom namenjenom za kretanje pešaka ukoliko ih ima duž puta. U suprotnom, moraju se kretati što bliže levoj ivici kolovoza, osim ako nisu u koloni.

Ostvarite vizuelni kontakt s vozačem

Pre stupanja na pešački prelaz, potrebno je da se uvere da ih je vozač nailazećeg vozila uočio, odnosno potrebno je ostvariti vizuelni kontakt, oči u oči sa vozačem.

Pre stupanja na kolovoz potrebno je dobro obratiti pažnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila koje se približava i prethodno se uveriti da stupanjem na kolovoz ne ugrožavate svoju, ni tuđu bezbednost.

Kazna za korišćenje telefona ili slušalica dok prelazimo kolovoz iznosi 3.000 dinara

Kažnjivo i ako imate slušalice u ušima

Na pešačkom prelazu je zabranjeno:

- korišćenje mobilnog telefona

- korišćenje slušalica na ušima, odnosno uređaja koji odvlače pažnju i ometaju čula vida i sluha da registruju opasne situacije u saobraćaju.

Pešak je dužan da preko kolovoza prelazi pažljivo i najkraćim putem, nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način.

Preporuka za vozače je da voze pažljivo i da poštuju ograničenje brzine, jer pešaka ima svuda. Poseban apel vozačima je da voze pažljivo u zonama škole i zonama atrakcije gde je intenzitet pešačkih tokova veći.

Telefoniranje na pešačkom - 3.000 dinara

Osim pretrčavanja ulice van pešačkog prelaza, ali i prelaska na crveno svetlo, upotreba mobilnog telefona ili slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza je takođe kažnjiva zakonom.

Zabranjeno je i kažnjivo:

- pretrčavanje/prelazak van pešačkog prelaza

- upotreba mobilnog telefona tokom prelaska pešačkog prelaza

upotreba slušalica

Član 96 u stavu 2 Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) propisuje da kazna za korišćenje telefona ili slušalica dok prelazimo kolovoz iznosi 3.000 dinara, za svaki od ova dva prekršaja pojedinačno. A ako je sa vama dete, kazna iznosi od 6.000 do 12.000 dinara.

Za slušalice u oba uva na pešačkom prelazu plaća se 3.000, a ako je prisutno dete do 12 godina, od 6.000 do 20.000 dinara.

I ovde važi pravilo da kazna može biti 50 odsto niža ukoliko se plati odmah.

Za prelazak ulice u pratnji deteta dok je na semaforu crveno - 40.000 dinara

Prelaženje kolovoza van pešačkog prelaza, policija može izreći odgovarajuću kaznu i preko 10.000 dinara, u zavisnosti od situacije i stepena prekršaja.

Za najčešći prestup, tj. prelazak van pešačkog prelaza, propisani iznos je 5.000 dinara, a ako vodite dete, kazna naraste na 6.000 pa do 20.000 dinara.

Znatno rigoroznija kazna rezervisana je za prelazak ulice u pratnji deteta dok je na semaforu crveno svetlo. Kazna se kreće u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara.

Autor: Jovana Nerić