Ako putujete u OVU zemlju u komšiluku, a nemate zimske gume, kazna je do čak 6.000 EVRA! Sve kreće 15. novembra

Vozači iz Srbije koji od sredine novembra planiraju put u susednu Crnu Goru trebalo bi da posebno obrate pažnju na jedan važan detalj na svojim vozilima. Naime, od 15. novembra na snagu stupa obavezna upotreba zimskih pneumatika na svim motornim vozilima namenjenim prevozu putnika i tereta, a ova obaveza će trajati sve do 1. aprila, a kazna ako ih nemate ide do čak 6.000 evra.

Kako propisuje član 132 Zakona o bezbednosti saobraćaja, automobili i kamioni moraju biti opremljeni zimskim gumama sa minimalnom dubinom šare od četiri milimetra, prenosi RTV Budva.

Za razliku od Crne Gore, u Srbiji je ova obaveza na snagu stupa ranije, tačnije već od 1. novembra, što znači da bi većina vozača trebalo da ima odgovarajuću opremu pre nego što pređe granicu.

Kazne u Crnoj Gori

Kazne za nepoštovanje ovog propisa u Crnoj Gori su visoke, od 300, pa čak do 6.000 evra.

Naime, za pravna lica novčane kazne se kreću od 2.000 do 6.000 evra, dok je za odgovorne osobe propisana kazna od 1.200 do 3.000 evra.

Vozači koji u ovom periodu nemaju zimsku opremu mogu da budu kažnjeni sa 300 do 1.000 evra ili kaznom zatvora do 60 dana. Obaveza se odnosi na celu teritoriju Crne Gore.

Obavezna upotreba zimskih guma u Srbiji

U Srbiji obavezna upotreba zimskih guma kreće da važi od 1. novembra, što je za nekih desetak dana. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, u obavezi ste da imate sve četiri zimske gume sa oznakom M+S (MS, M-S ili M&S) u periodu od 1. novembra do 1. aprila, a pri tome šara na gumama ne sme da ima dubinu manju od 4 milimetra.

S obzirom da se 1. novembar bliži, vozačima se savetuje da na vreme zamene svoje pneumatike jer se tradicionalno, kao i svake godine, očekuju povećane gužve kod vulkanizera.

Koliko može bez zimskih guma nekažnjeno u Srbiji

Tolerancija postoji ukoliko nema zadržanog snega i leda na kolovozu, jer zakon ne nalaže kao obavezu da ih koristimo ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice i kaznu nećete platiti.

To znači da vozači u periodu od 1. novembra do 1. aprila mogu da voze i na letnjim gumama ako su putevi suvi. Ipak, savetuje se da je najbolje da tokom čitavog navedenog perioda na vozilu imate adekvatne gume i za to postoje razlozi.

Generalno, po rečima vulkanizera, kada vozači imaju dilemu šta raditi kada u zimskom periodu dođe do letnjih vremenskih uslova i obrnuto, odnosno, u periodu od 1. novembra do 1. aprila kada je zakonski obavezna upotreba zimskih pneumatika, "treba da znaju da svaki problem rešava upotreba gume sa šarom dubljom od 4 milimetra, bez obzira da li je zimska ili letnja".

