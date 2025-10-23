Uživajte u lepom danu: Biće veoma toplo za ovaj period godine, a evo gde i kad stižu PLJUSKOVI

U Srbiji u četvrtak toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare, a tokom dana biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura će se kretati od 5 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.

U Beogradu u četvrtak toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.

Tokom dana biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, a jutarnja temperatura biće oko 13 stepeni, dok će najviša dnevna dostići oko 25 stepeni.

Uveče se očekuje naoblačenje sa zapada, a tokom noći i kiša uz skretanje vetra na umeren severozapadni i pad temperature.

Autor: Marija Radić