AMSS OBJAVIO STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije ČEKAJU ŠEST SATI

Najduže zadržavanje za teretna vozila na graničnim prelazima je na Batrovcima na izlazu iz zemlje, šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na prelazima Šid, četiri sata, kao i Sremska Rača i Bezdan, po dva sata.
Na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Autor: D.Bošković