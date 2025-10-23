AKTUELNO

Društvo

AMSS OBJAVIO STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije ČEKAJU ŠEST SATI

Izvor: Tanjug, Foto: amss ||

Najduže zadržavanje za teretna vozila na graničnim prelazima je na Batrovcima na izlazu iz zemlje, šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na prelazima Šid, četiri sata, kao i Sremska Rača i Bezdan, po dva sata.

Na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Autor: D.Bošković

#AMSS

#Granica

#prelaz

#putevi

#stanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju šest sati: Gužve na graničnim prelazima, oglasio se AMSS

Društvo

Haos na granici: Teretnjaci na Batrovcima čekaju šest sati na izlazu iz Srbije

Društvo

AMSS OBJAVIO STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju po četiri sata

Društvo

Teretnjaci na Gradini čekaju šest sati: Evo kakvo je stanje na drugim prelazima

Društvo

Gužva na graničnim prelazima: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 17 sati

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 12 sati