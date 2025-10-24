Kiša i oblaci, pa u toku dana kratkotrajno razvedravanje, a evo šta nas čeka za vikend

Prema vremenskoj prognozi za petak 24. oktobar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom. Na severu Srbije uglavnom suvo.

Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od šest do 11 stepeni, a najviša od 13 do 25 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti kiše i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 22 stepena, dok će jutarnja biti oko devet stepeni.

Vreme narednih dana

Prema vremenskoj prognozi za subotu 25. oktobar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku Srbije.

Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 12 do 19 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 26. oktobar, biće promenljivo sa dužim sunčanim intervalima i toplije, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno mestimično sa kišom. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 12 na jugu do 20 stepeni na severozapadu Srbije.

