Policijski službenici pešačili do Hilandara za “decu leptire” - Evo kako možete da se pridružite njihovoj humanoj misiji!

Vladimir, Strahinja i Marko nisu samo stigli do svetog manastira - svaki njihov korak bio je podrška deci oboleloj od retkih bolesti. Njihovo hodočašće pokazuje da solidarnost i saosećanje nemaju granice.

Trojica policijskih službenika - Vladimir, Strahinja i Marko – pešačili su do Hilandara, ali njihovo putovanje nije završeno na svetom mestu. Svaki korak bio je posvećen “deči leptirima”, mališanima čija je koža izuzetno osetljiva, ali čija je duša nepobediva.

Ovo hodočašće nije samo fizičko - ono je simbol podrške i pažnje prema deci koja svakodnevno vode tešku borbu sa bolešću. Policajci su svojim hodom poslali poruku nade i saosećanja, pokazujući da čovečnost još uvek ima snagu da stigne do srca.

Svaki korak koji su napravili nije bio samo put ka manastiru, već put ka srcu svakog deteta koje vodi bitku sa bolom. Za “decu leptire”, čija je koža tanka kao vazduh, ali duša nepobediva.

Svi koji žele da se pridruže ovom humanom gestu mogu to učiniti slanjem SMS poruke sa brojem 1 na 3808, i tako podržati mališane u njihovoj borbi.

Budimo srcem uz decu koja nas najviše trebaju.

Autor: A.A.