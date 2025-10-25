Zima donosi opasnost: Dim ubija pre plamena – vatrogasci upozoravaju na greške koje svi pravimo!

U zimskom periodu značajno raste rizik od požara u zatvorenim prostorima, posebno u stanovima i kućama.

Ekipa TV Pink prisustvovala je simulaciji požara izazvanog u kuhinji, kako bi se ukazalo na najčešće uzroke i greške koje građani prave.

Nestručno rukovanje grejnim telima i električnim uređajima najčešći su uzroci požara. Grejalice, TA peći, klima uređaji i punjači za telefone i laptopove moraju se redovno kontrolisati i isključivati kada se ne koriste. Poseban apel upućen je roditeljima – malu decu nikada ne ostavljajte bez nadzora u prostorijama gde su uključeni grejni uređaji.

Komandant vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Miković upozorava:

„U slučaju da primetite dim ili plamen, odmah bezbedno napustite prostor i pozovite vatrogasce na 193. Dim je često opasniji od samog plamena.“

Vatrogasci apeluju na građane da propisno parkiraju vozila kako bi vatrogasni kamioni mogli da priđu objektima.

„Tokom vožnje, kada čujete i vidite vatrogasno vozilo, pomerite se u stranu i napravite prolaz. Svaka sekunda je važna – što pre stignemo, manja je šteta,“ dodaje Miković.

Takođe, upozorava se da se grejalice i peći ne smeju prekrivati odećom ili lako zapaljivim materijalima.

„Stalno apelujemo – ne ostavljajte grejna tela bez nadzora, isključujte punjače, čak i za elektronske cigarete,“ poručuju vatrogasci.

U slučaju požara, najvažnije je izbegavati paniku, brzo reagovati i pozvati pomoć.

Prevencija i odgovorno ponašanje mogu spasiti živote.

Autor: Dalibor Stankov